مديرية الإعلام بحمص تختتم برنامجاً تدريبياً حول تطور مهارات القيادة وهندسة القرار

حمص-سانا‏

اختتمت مديرية الإعلام في حمص، اليوم الثلاثاء، البرنامج التدريبي التخصصي “ما وراء القيادة: ‏هندسة القرار والتأثير والتمكين”، والذي نظمته بالتعاون مع مديرية التنمية الإدارية ومركز “تقدّم” ‏للحوار والتنمية وبناء السلام، واستهدفت مديرين ورؤساء أقسام وشعب في عددٍ من الجهات ‏الحكومية، من أجل الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الحوكمة والتأثير الفعّال.‏

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وشارك في البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام بمقر مديرية الإعلام، مؤسسات ومديريات ‏حكومية بينها مديريات الإعلام والتنمية الإدارية والمحافظة، ومؤسسة البريد، ومديرية الشؤون ‏الاجتماعية والعمل، وركز على تطوير مهارات القيادة وصناعة القرار والتفويض وإدارة فرق العمل، ‏إلى جانب إدارة المخاطر وبناء الأمان النفسي والقيادة القائمة على النتائج.‏‏

الانتقال من التدريب النظري إلى تطوير الأداء

أوضح مدير الإعلام الحكومي في حمص سامر السليمان لـ سانا، أن البرنامج تناول مفهوم القيادة ‏ومهاراتها وتطبيقاتها وممارساتها عبر مجموعةٍ من السيناريوهات الافتراضية التي جرى نقاشها، كما ‏ركز على آليات التفويض والإدارة والعمل ضمن الفرق، بما يساعد الجهات الحكومية على تطوير ‏آليات إدارية أكثر فاعليةً لإدارة مجموعات العمل.

ونوه السليمان بأهمية الانتقال من التدريب النظري إلى تطوير الأداء الإداري عملياً، بما يُسهم في ‏تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل الإداري.‏

تشخيص ميداني للمشكلات الإدارية

‏كما أشار المدير الإداري في مركز “تقدّم” رضوان الثلجي، أن البرنامج جاء استكمالاً لجلسة نقاش ‏سابقة نظمها المركز حول التشخيص الذهني للاحتياجات في مديرية الإعلام، وبناءً على مخرجاتها ‏جرى إعداد الحقيبة التدريبية وتنفيذ البرنامج الذي اعتمد منهجية الانتقال من النمطية للواقعية، ‏انطلاقاً من تشخيص ميداني للمشكلات، وصولاً إلى تقديم أدوات عملية قابلة للتطبيق وتطوير ‏الأداء التنفيذي والقيادي.‏

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ما قاله الثلجي أيدّه المحاضر وخبير الحوكمة والإدارة الدكتور عبد الله العجمي، إذ إن التدريب ‏تمحور حول هندسة القيادة وعناصرها الأساسية، وخاصةً صناعة القرار والتفويض وبناء فرق ‏العمل، باعتبارها من القضايا الملحّة في بيئات العمل المعاصرة.‏

‏تدريبات عملية تعزز المهارات القيادية

وتميّز البرنامج بتناوله حالات تطبيقية عملية -كما ذكر العجمي- إذ قدم للمشاركين أدوات عملية ‏تُسهم في رفع مستوى الأداء التشغيلي وتعزيز المهارات القيادية، وفق تصميم بيئة قيادية لتطوير ‏المهارات القيادية وتطبيقها بالعمل، لافتاً إلى شمول التدريب مفاهيم التفويض بالإدارة العامة، ‏وتوزيع الموارد والصلاحيات والمهام، وأساليب إدارة فرق العمل المعاصرة، ومراحل تطور الفرق وأدوار ‏أفرادها، بما يعزز القدرة لاتخاذ القرار وتحمل المسؤولية وتحقيق النتائج.‏

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ويأتي التدريب ضمن خطة مديرية التنمية الإدارية في حمص الهادفة لبناء قدرات القيادات ‏الإدارية في الجهات العامة، وتعزيز كفاءتها في إدارة المشاريع التنموية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير ‏العمل الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.‏

