الموارد المائية في الرقة تستجيب للفيضانات والسيول في الكسرات ووادي الفيض

الرقة-سانا



تواصل كوادر مديرية الموارد المائية في الرقة حالة الاستنفار والجاهزية على مدار الساعة، ضمن الإجراءات والتدابير المتخذة للحد من مخاطر الفيضانات والسيول وتخفيف آثارها المحتملة، بما يضمن سلامة الأهالي وحماية ممتلكاتهم.



وأشار مدير الموارد المائية في الرقة أحمد العجاجي، في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، إلى أن عمل الآليات والفرق الفنية متواصل ضمن غرفة العمليات المركزية التي شكلتها المديرية لفتح الممرات المائية وتصريف تجمعات المياه في القرى والمناطق المهددة، ولا سيما في الكسرات ووادي الفيض.

رفع الجاهزية في المناطق الأكثر تعرضاً للمخاطر

وأوضح العجاجي أن المديرية رفعت الجاهزية الفنية للآليات والمعدات، وعززت انتشار الفرق الهندسية في المناطق الأكثر عرضة للفيضانات والسيول وفق التوقعات الجوية وطبيعة كل منطقة.

وبيّن أن أبرز المواقع المستهدفة بالإجراءات الوقائية تشمل وادي الفيض غرب مدينة الرقة، ومناطق الكسرات الممتدة من كسرة محمد علي وكسرة محمد آغا وصولاً إلى الشريدة والمناطق المجاورة للجبل على سرير النهر، إضافة إلى منطقة الحوس شرقي المحافظة.

غرفة طوارئ وتعزيل للعبّارات والممرات المائية

من جهته، أوضح مدير دائرة الصيانة في المديرية المهندس هاني السلطان، في تصريح مماثل، أن المديرية بدأت منذ مساء الأربعاء تشكيل غرفة عمليات وطوارئ لمواجهة موجات الفيضانات والسيول في عموم المحافظة، مع توجيه الآليات الهندسية بصورة فورية إلى القطاعات الأكثر تعرضاً للمخاطر.



وأشار السلطان إلى أن الهطولات المطرية الغزيرة التي فاقت التوقعات تسببت بجرف كميات من الأتربة والمخلفات، ما أدى إلى انسداد عدد من العبّارات والمعابر المائية على الطرق وفي مجاري السيول، مبيناً أن الفرق الفنية عملت على إزالة الاختناقات وتعزيل العبّارات وإعادة فتح الممرات لضمان انسيابية تدفق المياه، ولا سيما في مناطق الكسرات والحوس ووادي الفيض.



ونوّه السلطان بجهود الفرق الميدانية التي نفذت خلال يومي أمس واليوم الجمعة أعمالاً مكثفة لإزالة الترسبات والعوائق من مجاري السيول ومعالجة الاختناقات في المعابر المائية، مع إيلاء اهتمام خاص لمنطقة جنوب النهر، نظراً لطبيعتها المنخفضة ومجاورتها للمناطق الجبلية.



وكانت محافظة الرقة شهدت خلال اليومين الماضيين عاصفة مطرية شديدة تسببت بحدوث سيول وفيضانات ألحقت أضراراً بعدد من المناطق، فيما استجابت فرق الطوارئ والإنقاذ للبلاغات الواردة ونفذت عمليات إنقاذ وإجلاء لعدد من الأشخاص والعائلات الذين حاصرتهم مياه السيول، بينهم نساء وأطفال.