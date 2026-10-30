السبت 31 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: الموارد المائية في الرقة تستجيب للفيضانات والسيول في الكسرات ووادي الفيض
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الموارد المائية في الرقة تستجيب للفيضانات والسيول في الكسرات ووادي الفيض

dji fly ٢٠٢٦١٠٣٠ ١٣٥٠٤٦ 0727 1793364117896 photo الموارد المائية في الرقة تستجيب للفيضانات والسيول في الكسرات ووادي الفيض
كوادر مديرية الموارد المائية في الرقة في حالة الاستنفار ضمن الإجراءات المتخذة للحد من مخاطر الفيضانات والسيول-الرقة-سانا

 الرقة-سانا
 
تواصل كوادر مديرية الموارد المائية في الرقة حالة الاستنفار والجاهزية على مدار الساعة، ضمن الإجراءات والتدابير المتخذة للحد من مخاطر الفيضانات والسيول وتخفيف آثارها المحتملة، بما يضمن سلامة الأهالي وحماية ممتلكاتهم.
 
وأشار مدير الموارد المائية في الرقة أحمد العجاجي، في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، إلى أن عمل الآليات والفرق الفنية متواصل ضمن غرفة العمليات المركزية التي شكلتها المديرية لفتح الممرات المائية وتصريف تجمعات المياه في القرى والمناطق المهددة، ولا سيما في الكسرات ووادي الفيض.

رفع الجاهزية في المناطق الأكثر تعرضاً للمخاطر

OA4A6923 الموارد المائية في الرقة تستجيب للفيضانات والسيول في الكسرات ووادي الفيض

وأوضح العجاجي أن المديرية رفعت الجاهزية الفنية للآليات والمعدات، وعززت انتشار الفرق الهندسية في المناطق الأكثر عرضة للفيضانات والسيول وفق التوقعات الجوية وطبيعة كل منطقة.

وبيّن أن أبرز المواقع المستهدفة بالإجراءات الوقائية تشمل وادي الفيض غرب مدينة الرقة، ومناطق الكسرات الممتدة من كسرة محمد علي وكسرة محمد آغا وصولاً إلى الشريدة والمناطق المجاورة للجبل على سرير النهر، إضافة إلى منطقة الحوس شرقي المحافظة.

غرفة طوارئ وتعزيل للعبّارات والممرات المائية

من جهته، أوضح مدير دائرة الصيانة في المديرية المهندس هاني السلطان، في تصريح مماثل، أن المديرية بدأت منذ مساء الأربعاء تشكيل غرفة عمليات وطوارئ لمواجهة موجات الفيضانات والسيول في عموم المحافظة، مع توجيه الآليات الهندسية بصورة فورية إلى القطاعات الأكثر تعرضاً للمخاطر.
 
وأشار السلطان إلى أن الهطولات المطرية الغزيرة التي فاقت التوقعات تسببت بجرف كميات من الأتربة والمخلفات، ما أدى إلى انسداد عدد من العبّارات والمعابر المائية على الطرق وفي مجاري السيول، مبيناً أن الفرق الفنية عملت على إزالة الاختناقات وتعزيل العبّارات وإعادة فتح الممرات لضمان انسيابية تدفق المياه، ولا سيما في مناطق الكسرات والحوس ووادي الفيض.
 
ونوّه السلطان بجهود الفرق الميدانية التي نفذت خلال يومي أمس واليوم الجمعة أعمالاً مكثفة لإزالة الترسبات والعوائق من مجاري السيول ومعالجة الاختناقات في المعابر المائية، مع إيلاء اهتمام خاص لمنطقة جنوب النهر، نظراً لطبيعتها المنخفضة ومجاورتها للمناطق الجبلية.
 
وكانت محافظة الرقة شهدت خلال اليومين الماضيين عاصفة مطرية شديدة تسببت بحدوث سيول وفيضانات ألحقت أضراراً بعدد من المناطق، فيما استجابت فرق الطوارئ والإنقاذ للبلاغات الواردة ونفذت عمليات إنقاذ وإجلاء لعدد من الأشخاص والعائلات الذين حاصرتهم مياه السيول، بينهم نساء وأطفال.

dji fly ٢٠٢٦١٠٣٠ ١٣٤٤٤٨ 0720 1793364121862 photo scaled الموارد المائية في الرقة تستجيب للفيضانات والسيول في الكسرات ووادي الفيض
dji fly ٢٠٢٦١٠٣٠ ١٣٤٤٥٤ 0721 1793364120608 photo scaled الموارد المائية في الرقة تستجيب للفيضانات والسيول في الكسرات ووادي الفيض
dji fly ٢٠٢٦١٠٣٠ ١٣٤٦٤٠ 0 1793364126117 photo scaled الموارد المائية في الرقة تستجيب للفيضانات والسيول في الكسرات ووادي الفيض
dji fly ٢٠٢٦١٠٣٠ ١٣٤٧٥٤ 0723 1793364120973 photo scaled الموارد المائية في الرقة تستجيب للفيضانات والسيول في الكسرات ووادي الفيض
dji fly ٢٠٢٦١٠٣٠ ١٣٥٠٤٦ 0727 1793364117896 photo 1 scaled الموارد المائية في الرقة تستجيب للفيضانات والسيول في الكسرات ووادي الفيض
OA4A6919 scaled الموارد المائية في الرقة تستجيب للفيضانات والسيول في الكسرات ووادي الفيض
OA4A6930 scaled الموارد المائية في الرقة تستجيب للفيضانات والسيول في الكسرات ووادي الفيض
سلسلة روايات كانت ممنوعة- أدب السجون (رواية القوقعة) لمصطفى خليفة… وثيقة وشهادة من رحم المعاناة
وزير الإدارة المحلية يعلن إعادة 6520 موظفاً مفصولاً إلى ‏وظائفهم
وزير الداخلية يتفقد سجن دمشق المركزي ويطلع على أعمال التأهيل والتطوير
وزير الداخلية يبحث مع وفد من السوريين المسيحيين دور المجتمع الأهلي في دعم الاستقرار
وزير النقل يبحث مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش آلية التعاون المشترك
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك