الرقة-سانا‏

تابع المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات المهندس هيثم بكور خلال جولة ميدانية في سد كديران، واقع أعمال صيانة ‏السد وخطط تحديث التجهيزات الميكانيكية والكهربائية والمنشآت التابعة له.‏

وذكرت وزارة الطاقة في قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن مدير عام المؤسسة اطلع خلال الجولة على أبرز التحديات ‏والاحتياجات الفنية والتشغيلية، وبحث مع الكوادر الهندسية والفنية أولويات الصيانة والتأهيل والتحديث، بما يسهم في رفع ‏الجاهزية الفنية للسد، وتعزيز موثوقية تشغيله.‏

واستمع مدير عام المؤسسة خلال الجولة إلى مطالب العاملين في السد والصعوبات التي تواجههم، مؤكداً أهمية دعم ‏الكوادر الوطنية وتأمين مستلزمات العمل وتحسين بيئته، بما ينعكس على كفاءة الأداء واستمراريته.‏

وتأتي الجولة ضمن المتابعة الميدانية التي تنفذها إدارة المؤسسة للسدود، بهدف تطوير بنيتها الفنية والتشغيلية، ورفع ‏كفاءتها وجاهزيتها، وضمان استدامة عمل هذه المنشآت الحيوية.‏