الرقة-سانا
تابع المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات المهندس هيثم بكور خلال جولة ميدانية في سد كديران، واقع أعمال صيانة السد وخطط تحديث التجهيزات الميكانيكية والكهربائية والمنشآت التابعة له.
وذكرت وزارة الطاقة في قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن مدير عام المؤسسة اطلع خلال الجولة على أبرز التحديات والاحتياجات الفنية والتشغيلية، وبحث مع الكوادر الهندسية والفنية أولويات الصيانة والتأهيل والتحديث، بما يسهم في رفع الجاهزية الفنية للسد، وتعزيز موثوقية تشغيله.
واستمع مدير عام المؤسسة خلال الجولة إلى مطالب العاملين في السد والصعوبات التي تواجههم، مؤكداً أهمية دعم الكوادر الوطنية وتأمين مستلزمات العمل وتحسين بيئته، بما ينعكس على كفاءة الأداء واستمراريته.
وتأتي الجولة ضمن المتابعة الميدانية التي تنفذها إدارة المؤسسة للسدود، بهدف تطوير بنيتها الفنية والتشغيلية، ورفع كفاءتها وجاهزيتها، وضمان استدامة عمل هذه المنشآت الحيوية.