دمشق-سانا
أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أسماء المتقدمين للامتحان الطبي الموحد لطب الأسنان (الدورة الثانية لعام 2026).
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أنها أصدرت قوائم تتضمن أسماء المتقدمين ومراكز تقديم الامتحان، ويمكن الاطلاع عليها من خلال قناتها الرسمية عبر الرابط:
https://t.me/NationalCommissionforQuality/884
ويستهدف الامتحان خريجي كليات طب الأسنان في الجامعات السورية الحكومية والخاصة الراغبين بالتقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا والاختصاص في وزارة الصحة، إضافة إلى خريجي الجامعات غير السورية الراغبين في معادلة شهاداتهم.
وكانت الهيئة أعلنت في الـ11 من تشرين الثاني الجاري، تحديد يوم الخميس الـ3 من كانون الأول القادم، موعداً لإجراء الامتحان الطبي الموحد لطب الأسنان، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.