دمشق-سانا‏

أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أسماء المتقدمين للامتحان ‏الطبي الموحد لطب الأسنان (الدورة الثانية لعام 2026).‏

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أنها أصدرت قوائم تتضمن أسماء المتقدمين ومراكز تقديم الامتحان، ويمكن ‏الاطلاع عليها من خلال قناتها الرسمية عبر الرابط:‏

https://t.me/NationalCommissionforQuality/884‎

ويستهدف الامتحان خريجي كليات طب الأسنان في الجامعات السورية الحكومية والخاصة الراغبين بالتقدم إلى مفاضلة ‏الدراسات العليا والاختصاص في وزارة الصحة، إضافة إلى خريجي الجامعات غير السورية الراغبين في معادلة شهاداتهم.‏

وكانت الهيئة أعلنت في الـ11 من تشرين الثاني الجاري، تحديد يوم الخميس الـ3 من كانون الأول القادم، موعداً لإجراء ‏الامتحان الطبي الموحد لطب الأسنان، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.‏