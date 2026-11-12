بدء تأهيل الطريق الرئيسي المؤدي لقريتي العدنانية ودير عثمان في ريف إدلب الغربي

إدلب-سانا

بدأت مديرية الخدمات الفنية في محافظة إدلب اليوم الخميس، أعمال إصلاح وتأهيل الطريق الرئيسي المؤدي إلى قريتي العدنانية ودير عثمان بالريف الغربي، وذلك استجابةً لشكاوى الأهالي بشأن تضرره وصعوبة التنقل عبره ومخاطر العزلة خلال فصل الشتاء، نظراً لكونه المنفذ الوحيد لهذه القرى باتجاه محيطها.

وأوضح رئيس دائرة الطرق في مديرية الخدمات الفنية أحمد كرسوح في تصريح لمراسل سانا، أن المديرية تلقت طلبات من أهالي قرى العدنانية ودير عثمان وسلهب وسعد وسعود لمعالجة مشكلة انسداد عبّارة في مجرى الوادي، نتيجة الانجرافات التي شهدها الموقع العام الماضي، مبيناً أنه تم الكشف على الموقع بحضور المعنيين في الخدمات الفنية والمنطقة.

وأشار كرسوح إلى أن الحل المعتمد نُفذ على مرحلتين، تتضمن الأولى تركيب عبارات مائية بقطر متر واحد في أخفض نقطة من الموقع لتصريف أكبر كمية ممكنة من المياه، وهو ما يسهم في معالجة نحو 80 بالمئة من المشكلة والحد من تجمع المياه، فيما تشمل المرحلة الثانية، بعد انتهاء فصل الشتاء، صب الأجنحة وضبط المجرى لمنع الانجرافات مستقبلاً.

السيول تقطع شريان الحياة عن القرية

من جانبه، بيّن مختار قرية العدنانية عبد الوهاب حاج عبد الله، أن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة كانت تغمر الجسر الوحيد الذي يربط القرية التي تتبع ناحية دركوش بمنطقة جسر الشغور، بمحيطها الخارجي، ما يؤدي إلى عزلها بشكل كامل ويؤثر في وصول الخبز والطلاب والموظفين والحالات الإسعافية.

ولفت إلى أن الجهات المعنية استجابت لشكاوى الأهالي وأجرت كشفاً هندسياً للموقع، وخصصت الاعتمادات اللازمة للمشروع، حيث باشر المتعهد تنفيذ الأعمال.

بدوره، أكد أحد أهالي القرية، طاهر حاج محمد، أن انقطاع الطريق الوحيد خلال الشتاء كان يسبب معاناة كبيرة للسكان، مشيراً إلى أن مطالب الأهالي بإصلاح الطريق لاقت استجابة، وبدأ تنفيذ المشروع.

وكانت مديرية الخدمات الفنية في إدلب وضعت خلال الفترة الماضية خطة لإعادة تأهيل الطرق المتضررة والأكثر خطورة قبل فصل الشتاء، عبر إنشاء جسور وعبارات مائية وإعادة التزفيت، بهدف تسهيل وصول الخدمات الأساسية وحركة الأهالي والطلاب.