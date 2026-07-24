إنجاز خط مياه لتغذية قريتي نحشبا ورشا في جبل الأكراد بريف اللاذقية

photo 2026 07 24 19 25 12 إنجاز خط مياه لتغذية قريتي نحشبا ورشا في جبل الأكراد بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

نفذت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في اللاذقية، بالتعاون مع إدارة منطقة الحفّة والمجتمع المحلي، خط مياه بقطر 90 ملم وطول 1200 متر من مادة “البولي إيثيلين”، لتغذية قريتي نحشبا ورشا في جبل الأكراد.

وذكرت محافظة اللاذقية عبر قناتها على تلغرام، اليوم الجمعة، أن المشروع يهدف إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان وتسهيل عودة الأهالي إلى قراهم، ضمن خطة الشركة لاستكمال إيصال مياه الشرب إلى جميع القرى.

ويأتي المشروع ضمن جهود الشركة لتحسين ‏واقع مياه الشرب في المنطقة، وزيادة كميات المياه ‏المخصصة للمشتركين، بما يعزز استقرار الخدمة ويحدّ من ‏الانقطاعات خلال الفترة المقبلة‎.‎

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