الداخلية: فتح باب الانتساب لدورة أفراد (ذكور) والتسجيل من اليوم

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية السورية فتح باب الانتساب للالتحاق بدورة أفراد (ذكور)، مشيرة إلى أن التسجيل يبدأ من اليوم الإثنين الـ 9 من آذار الحالي وحتى الـ 31 منه.

وأوضحت الوزارة في إعلان نشرته عبر قناتها الرسمية على التلغرام اليوم الإثنين، أن التقديم يتم حصراً من خلال التسجيل الإلكتروني، علماً أن مدة الدورة تختلف حسب المؤهل العلمي للمتقدمين، حيث تبلغ (60 يوماً) لحملة الشهادة الإعدادية، ويتخرج المنتسب بعدها برتبة حارس.

أما بالنسبة لحملة الشهادة الثانوية والمعهد المتوسط والشهادة الجامعية، وفقاً للوزارة، فمدة الدورة (120 يوماً) مع منح إجازة لمدة 7 أيام في منتصفها.

وبينت الوزارة أنه بعد التخرج، يحصل المنتسب على الرتبة وفق مؤهله العلمي، حيث يُمنح حملة الشهادة الثانوية رتبة “شرطي متمرن”، فيما يتخرج حملة شهادة المعهد المتوسط وحملة الشهادة الجامعية برتبة “شرطي درجة أولى”.

ودعت الوزارة الراغبين بالانتساب إلى الاطلاع على الشروط وآلية التقديم والأوراق المطلوبة عبر معرفات الوزارة الرسمية، والمبادرة بالتسجيل خلال الفترة من اليوم الإثنين الـ 9 من آذار حتى الـ 31 من آذار الجاري.