القاهرة-سانا

أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مقرات وزارة الداخلية في مدينة الحسكة، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم الخميس: إن مصر “تؤكد رفضها القاطع لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وتضامنها الكامل مع سوريا الشقيقة في مواجهة الإرهاب”.

وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، العميد مروان العلي، أعلن أمس الأربعاء استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة خمسة آخرين، جراء هجوم نفذته خلية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي باستخدام أربع دراجات نارية، استهدف مقراً لوزارة الداخلية في حي المشيرفة غربي الحسكة، موضحاً أن مهاجمين اثنين قُتلا خلال الاشتباكات، فيما فجّر الآخران نفسيهما.