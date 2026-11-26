طرطوس-سانا‏

نظّمت مبادرة “تلاقي”، اليوم الخميس، ماراثوناً مجتمعياً على الكورنيش الساحلي في ‌‏مدينة بانياس بريف طرطوس، بمشاركة واسعة من الأطفال والنساء والرجال، بهدف ‌‏تعزيز التواصل والتماسك المجتمعي ونشر ثقافة المشاركة والتعاون.‏

وأوضح ميسّر تغيير السلوك الاجتماعي في جمعية أنيس سعادة الملائكية حسان ‌‏عيسى، لـ سانا، أن المبادرة تنفذها اللجنة المجتمعية لتغيير السلوك ‏الاجتماعي، ضمن ‏مشروع “أمل”، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ‌‏”اليونيسف”، وتتضمن ‏فعاليات رياضية متنوعة لتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع.‏

وبيّن عيسى أن المبادرة تشمل محورين، الأول سلسلة سباقات ماراثون مخصصة ‌‏للأطفال والذكور والإناث، وصولاً إلى الماراثون المختلط الذي أُقيم اليوم، والثاني ‌‏دوري لكرة القدم، انطلقت منافساته الثلاثاء الماضي، وتُختتم غداً الجمعة بتحديد الفرق ‌‏الفائزة.‏

أجواء من الفرح والمنافسة

وعبّر المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في الماراثون، مشيرين إلى أهمية هذه ‌‏الفعاليات في تعزيز التواصل ونشر روح التعاون والمنافسة الإيجابية بين مختلف ‌‏الفئات العمرية.‏

وأعربت محاسن سليمان، الحاصلة على المركز الثالث، عن سعادتها بخوض التجربة، ‌‏فيما أشارت المشاركات حلا محمد طالب وشام طالب ورغد سعد خليف، إلى الأجواء ‌‏الحماسية والتشجيع الذي رافق السباق، وتطلعهن إلى المشاركة في فعاليات مماثلة.‏

وتندرج مبادرة “تلاقي” ضمن مشروع “مساحة للحوار من خلال الفنون”، الذي ‌‏انطلق في عدد من المحافظات السورية، بينها طرطوس، بهدف توفير مساحات آمنة ‌‏للحوار والتعبير المجتمعي عبر الفنون.‏

وكانت مدينة بانياس استضافت في نيسان الماضي ماراثوناً للأطفال، بالتزامن مع ‌‏اليوم العالمي للطفل، بمشاركة نحو 200 طفل.‏