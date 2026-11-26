طرطوس-سانا
نظّمت مبادرة “تلاقي”، اليوم الخميس، ماراثوناً مجتمعياً على الكورنيش الساحلي في مدينة بانياس بريف طرطوس، بمشاركة واسعة من الأطفال والنساء والرجال، بهدف تعزيز التواصل والتماسك المجتمعي ونشر ثقافة المشاركة والتعاون.
وأوضح ميسّر تغيير السلوك الاجتماعي في جمعية أنيس سعادة الملائكية حسان عيسى، لـ سانا، أن المبادرة تنفذها اللجنة المجتمعية لتغيير السلوك الاجتماعي، ضمن مشروع “أمل”، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ”اليونيسف”، وتتضمن فعاليات رياضية متنوعة لتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع.
وبيّن عيسى أن المبادرة تشمل محورين، الأول سلسلة سباقات ماراثون مخصصة للأطفال والذكور والإناث، وصولاً إلى الماراثون المختلط الذي أُقيم اليوم، والثاني دوري لكرة القدم، انطلقت منافساته الثلاثاء الماضي، وتُختتم غداً الجمعة بتحديد الفرق الفائزة.
أجواء من الفرح والمنافسة
وعبّر المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في الماراثون، مشيرين إلى أهمية هذه الفعاليات في تعزيز التواصل ونشر روح التعاون والمنافسة الإيجابية بين مختلف الفئات العمرية.
وأعربت محاسن سليمان، الحاصلة على المركز الثالث، عن سعادتها بخوض التجربة، فيما أشارت المشاركات حلا محمد طالب وشام طالب ورغد سعد خليف، إلى الأجواء الحماسية والتشجيع الذي رافق السباق، وتطلعهن إلى المشاركة في فعاليات مماثلة.
وتندرج مبادرة “تلاقي” ضمن مشروع “مساحة للحوار من خلال الفنون”، الذي انطلق في عدد من المحافظات السورية، بينها طرطوس، بهدف توفير مساحات آمنة للحوار والتعبير المجتمعي عبر الفنون.
وكانت مدينة بانياس استضافت في نيسان الماضي ماراثوناً للأطفال، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، بمشاركة نحو 200 طفل.