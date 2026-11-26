4 برامج أكاديمية جديدة للمرة الأولى في الجامعة الافتراضية السورية.. البرامج ضمن مفاضلة القبول ‏الجامعي لفصل خريف 2026 التي بدأ التسجيل الإلكتروني عليها.

🔗للتسجيل عبر الرابط.