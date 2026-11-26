4 برامج أكاديمية جديدة للمرة الأولى في الجامعة الافتراضية السورية تاريخ النشر: 2026/11/26 10:39 مساءً اخر تحديث: 2026/11/26 10:40 مساءً 4 برامج أكاديمية جديدة للمرة الأولى في الجامعة الافتراضية السورية.. البرامج ضمن مفاضلة القبول الجامعي لفصل خريف 2026 التي بدأ التسجيل الإلكتروني عليها. 🔗للتسجيل عبر الرابط. ما أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها سوريا مع السعودية ؟ القيمرية حي يروي حكاية دمشق القديمة الشركة السورية للبترول تعيد تشغيل بئري غاز من أصل خمس في حقل كونيكو شرق دير الزور مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تستعيد مدارس دير الزور جاهزيتها لاستقبال الطلاب تواصل وزارة الإدارة المحلية جهودها لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الاستدامة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الجامعة الافتراضية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة البطاطا في سوريا 2026.. 40 % زيادة في الإنتاج و3 محافظات تتصدر انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق مشاورات سياسية سورية فنلندية لبحث تطورات العلاقات السورية الأوروبية التعليم العالي تسمح باستكمال تسجيل المقبولين في مفاضلات العامين الماضيين بدء التسجيل الإلكتروني لمفاضلة خريف 2026 في الجامعة الافتراضية السورية استشهاد عنصرين من الأمن الداخلي وإصابة خمسة بانفجار دراجة نارية مفخخة بالحسكة آخر الأخبار ريف دمشقمحليات ضبط مشروبات غازية ورقائق “شيبس” منتهية الصلاحية بمستودع في ريف دمشق دولي أونكتاد: اضطرابات الملاحة تهدد بتوقف نمو التجارة البحرية العالمية في 2026 فيديو كورنيش طرطوس يتزيّن بألوان الغروب