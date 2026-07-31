مكافحة المخدرات توقف شخصين وتضبط 56 ألف حبة كبتاغون في طرطوس

طرطوس-سانا

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين يمتهنان الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها في محافظة طرطوس، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاتهما ورصد نشاطهما.

وذكرت الإدارة في بيان لها اليوم الجمعة، أنها نفذت كميناً محكماً أسفر عن إلقاء القبض على المدعوين (ك.ح) و(ن.م)، وضبط 56 ألف حبة كبتاغون كانت بحوزتهما، معدّة للترويج.

وأوضحت أنه تمت مصادرة المواد المضبوطة، ونُظم الضبط القانوني اللازم بحق الموقوفين، وأُحيلا إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات، في ملاحقة تجار ومروّجي المواد المخدرة وضرب وتفكيك الشبكات التي تعمل على الاتجار بها وترويجها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه.