مديرية بريد اللاذقية مستمرة بصرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية خلال أول أيام العيد

اللاذقية-سانا

أعلنت مديرية بريد اللاذقية استمرارها في صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، وذلك خلال أول أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، عبر صالة المكتب الرئيسي للمديرية في المحافظة، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

وأوضحت مديرة بريد اللاذقية، منال زريق، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن المديرية تلقت تعليمات من وزارة المالية بصرف الرواتب للمتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات، حيث تمت الاستجابة بشكل مباشر، وبدأ الصرف فعلياً منذ يوم أمس، على أن يستمر غداً في أول يوم من عطلة العيد في الصالة الرئيسية للبريد.

وأشارت زريق إلى استمرار الدوام خلال أيام الصرف حتى الساعة السابعة مساءً، لضمان تقديم الخدمات بشكل أمثل وإيصالها إلى جميع المواطنين.

وكانت المؤسسة السورية للبريد، أعلنت أمس بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية بشكل استثنائي ومبكر، اعتباراً من بعد ظهر الإثنين الـ 25 من الشهر الجاري وحتى الإثنين الـ 15 من حزيران القادم، عبر مكاتبها في المحافظات.