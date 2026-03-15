الداخلية السورية: القبض على عناصر أمن أساؤوا لرموز دينية في السويداء

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على عدد من عناصر الأمن الداخلي بمحافظة السويداء لقيامهم بإهانة رموز دينية محلية مؤكدة أن هذه التصرفات مرفوضة بشكل قاطع، ولا تعبّر عن مبادئ المؤسسة الأمنية أو القيم التي تقوم عليها الدولة السورية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته اليوم الأحد على قناتها عبر تلغرام: “في ضوء تداول صور على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر قيام بعض عناصر الأمن الداخلي في محافظة السويداء بإهانة رموز دينية محلية، تم إلقاء القبض على العناصر المتورطين في هذه الواقعة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القوانين والأنظمة النافذة”.

و أضافت “توضح وزارة الداخلية أن هذه التصرفات مرفوضة بشكل قاطع، ولا تعبّر عن مبادئ المؤسسة الأمنية أو القيم التي تقوم عليها الدولة السورية”.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن الدولة السورية هي دولة جامعة لكل أبنائها بمختلف طوائفهم ومكوناتهم، ويشكّل احترام كرامة المواطنين وصون الرموز الدينية والاجتماعية لجميع المكونات دون تمييز أساساً في عمل مؤسساتها، وعليه فإن أي إساءة أو إهانة تطال أي مكوّن أو رموزه، من أي شخص مهما كانت صفته، تُعد سلوكاً مخالفاً للقانون والأنظمة النافذة.

وختمت بيانها بالقول: إن “التنوع الديني والاجتماعي في سوريا كان على الدوام مصدر غنى للمجتمع، والحفاظ على الاحترام المتبادل بين جميع أبنائه يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والسلم الأهلي”.

