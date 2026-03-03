جولة تفقدية في مشفى مدينة هجين بدير الزور

دير الزور-سانا

تفقد المكلف بإدارة مديرية الصحة في محافظة دير الزور الدكتور نصر عايد الخلف، وعضو المجلس التنفيذي في المحافظة، مشفى مدينة هجين بريف المحافظة الشرقي، واطلعا على واقعه الصحي والتحديات والصعوبات التي تعترض العمل.

وأوضح الخلف خلال الجولة أهمية توفير الاحتياجات الضرورية للمشفى لضمان تقديم خدمات طبية جيدة تلبي حاجات سكان المنطقة كالمعدات والمستلزمات الطبية الأساسية، بالإضافة إلى دعمه بالكوادر البشرية في التخصصات الطبية.

كما تم الاتفاق على العمل المشترك بين مديرية الصحة والمكتب التنفيذي لتأمين المستلزمات المطلوبة وتحسين مستوى الخدمة الصحية في المشفى، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الطبية المقدمة للسكان.

وكان وزير الصحة السوري مصعب العلي تفقد في الـ 12 من شهر شباط الماضي واقع الخدمات الطبية في محافظة دير الزور، واطلع على واقع التحديات التي تواجه القطاع الصحي في المحافظة وأكد العمل على معالجتها كنقص الكوادر والتجهيزات والاحتياجات الفنية، ولا سيما في المناطق المحررة حديثاً.