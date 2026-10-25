مجلس التعليم العالي يقرّ حسم 50% من رسوم الجامعات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة

دمشق-سانا



أقرّ مجلس التعليم العالي خلال جلسته الأولى للعام الدراسي 2026 – 2027، حسم 50 بالمئة من الرسوم والأقساط في الجامعات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.



وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان تلقت سانا نسخة منه، اليوم الأحد، أن الاستفادة من الحسم ستكون بموجب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تثبت الإعاقة، وتُقدّم من الطالب إلى إدارة الجامعة المعنية للبدء بتطبيق التخفيض فوراً.



وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في تصريح عبر صفحته على فيسبوك، إلى أن هذا القرار الاستراتيجي هو تجسيد لحرص الوزارة على دعم هذه الشريحة من الطلبة، وتذليل العقبات المادية أمام استكمال تحصيلهم الأكاديمي، بما يضمن إدماجهم الفاعل والمباشر في الحياة الجامعية والاجتماعية.



وشدد الحلبي على أن دعم الوزارة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ليس مجرد واجب إداري، بل هو التزام وطني وأخلاقي أصيل تسعى من خلاله إلى تمكين كل الطاقات الشبابية لبناء سوريا المستقبل.



وكان مجلس التعليم العالي عقد جلسته الأولى للعام الدراسي 2026-2027، في الـ 18 من شهر تشرين الأول الجاري برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.