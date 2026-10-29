ضبط مركبات محملة بمادة التنر معدة للتوزيع بصورة غير شرعية في الحسكة

الحسكة- سانا

ضبطت دورية تابعة لأمن المنشآت الحيوية في محافظة الحسكة خلال اليومين الماضيين عدداً من المركبات المحملة بكميات من مادة “التنر”، كانت معدة للتوزيع بصورة غير شرعية داخل المحافظة.

وبينت قيادة الأمن الداخلي بالحسكة في بيان لها اليوم الأربعاء عبر صفحتها على فيسبوك أنه جرى حجز المركبات والكميات المضبوطة وتسليمها إلى إدارة خدمات الطاقة وفق الأصول لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تُستكمل الإجراءات القانونية بحق المتورطين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأشارت قيادة الأمن الداخلي إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الهادفة إلى ضبط تداول المواد المستخدمة في خلط المحروقات، ومنع توزيعها خارج القنوات النظامية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة للحد من الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية والمواد البترولية ولحماية سلامة الممتلكات العامة والخاصة.