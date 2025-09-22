إلقاء القبض على شبكة لترويج الحبوب المخدرة في حلب

حلب-سانا

نفذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على شبكة لترويج الحبوب المخدرة.

وأوضحت وزارة الداخلية في قناتها على تلغرام، أنه تم ضبط كمية كبيرة من الحبوب بحوزة أفراد الشبكة تقدر بنحو مئة ألف حبة، كانت معدة للترويج في أحياء المدينة، مشيرةً إلى أن الجهات الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى القضاء المختص.

وكان فرع مكافحة المخدرات في حلب نفّذ خلال اليومين الماضيين، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، عمليتي مداهمة استهدفتا مزرعتين في عفرين ومنبج، تحتويان على غراس نبتة القنّب، وألقى القبض على صاحبيهما.

