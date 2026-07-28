مديرية بريد حماة تعلن عن تقديم حزمة جديدة من الخدمات

حماة-سانا

أعلنت مديرية البريد في حماة عن توفير وتقديم حزمة جديدة من الخدمات للمواطنين، للتخفيف من الأعباء المترتبة عليهم في مراجعة مختلف المؤسسات الخدمية الأخرى.

وأوضح مدير بريد حماة طلحة شنتوت لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أن الخدمات الجديدة المقدمة تشمل استبدال العملة السورية القديمة بنظيرتها الجديدة، وذلك حتى نهاية تموز الجاري لتخفيف الضغط عن المصارف ومكاتب الصرافة بهذا الخصوص، وخدمة الشام كاش سواء السحب أو الإيداع، وخدمة استصدار بيان القيد العقاري.

وأضاف شنتوت أن الخدمات الأخرى السابقة التي تقدمها مديرية بريد حماة تشمل الطرود البريدية والبريد العاجل، وإصدار وثيقة السجل العدلي (غير محكوم)، ووثيقة (غير عامل)، إلى جانب تقديم خدمات مالية منها تسليم رواتب المتقاعدين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التأمين والمعاشات، وأيضاً خدمة شحن اتصالات الهاتف المحمول.

ولفت شنتوت، إلى أن مديرية البريد بحماة مستمرة في زيادة وتوسيع وتنوع خدماتها ومكاتبها لتشمل أكبر مساحة جغرافية في المحافظة.

يشار إلى أن مديرية بريد حماة افتتحت في 30 حزيران الماضي ثلاثة مكاتب بريدية جديدة في أحياء القصور والكرامة والحاضر بالمدينة، ضمن خطة التوسع بأعداد وخدمات المكاتب البريدية المالية والإدارية.