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تجهيزات جديدة لدعم الشبكة الكهربائية في السويداء

photo 6 2026 11 16 19 02 50 تجهيزات جديدة لدعم الشبكة الكهربائية في السويداء
أعمال الصيانة وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وتحسين واقع التغذية-السويداء16-11-2026سانا

السويداء-سانا

تسلّمت الشركة العامة لكهرباء محافظة السويداء، اليوم الإثنين، دفعة جديدة من التجهيزات والمستلزمات الفنية، بهدف دعم أعمال الصيانة وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وتحسين واقع التغذية في المحافظة.

وذكرت محافظة السويداء في قناتها على تلغرام أن الدفعة تشمل بكرات كابلات وقواطع هوائية للتوترين المتوسط والمنخفض، إضافة إلى عدد من لوحات التوزيع الكهربائية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التجهيزات في دعم ورشات الصيانة والطوارئ وإعادة تأهيل خطوط الشبكة المتضررة، ما ينعكس إيجاباً على استقرار التيار الكهربائي وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

photo 2 2026 11 16 19 02 50 تجهيزات جديدة لدعم الشبكة الكهربائية في السويداء
photo 5 2026 11 16 19 02 50 تجهيزات جديدة لدعم الشبكة الكهربائية في السويداء
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