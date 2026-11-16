بدء توزيع مازوت التدفئة المدعوم في حمص

حمص-سانا

بدأت محافظة حمص اليوم الإثنين، توزيع مازوت التدفئة المدعوم على الأسر الأكثر ‏احتياجاً، بواقع 100 لتر لكل أسرة ولمرة واحدة، وسط مطالبات بزيادة الكمية أو تقسيمها ‏إلى دفعات خلال فصل الشتاء.‏

وبدأت إدارة ناحية تلبيسة توزيع المخصصات ضمن كمية بلغت نحو 60 ألف لتر وردت ‏إلى محطات الوقود المعتمدة، وفق قوائم اسمية أُعدت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع ‏إعطاء الأولوية للأسر التي تعيلها أرامل لديهن أطفال أيتام، والعائلات الأشد فقراً ‏واحتياجاً.‏

وأوضح مدير ناحية تلبيسة محمود ضحيك لـ سانا، أن كل أسرة مستفيدة تحصل على ‌‏100 لتر لمرة واحدة، بعد مراجعة مقر الناحية للحصول على قسيمة، ثم التوجه إلى ‏محطة الوقود المخصصة لاستلام المادة، مع إبراز الهوية الشخصية أو دفتر العائلة ‏لإثبات الشخصية.‏

مطالب بزيادة الكمية

وأعربت نورا صويص، أرملة شهيد وأم لعدة أطفال، عن تقديرها لهذه المبادرة، آملة في ‏زيادة كمية المازوت المخصصة وتخفيض سعرها، أو توزيعها على دفعات خلال فصل ‏الشتاء، ما يخفف الأعباء المعيشية عن الأسر الأشد احتياجاً.‏

كما دعت إلى تقديم دعم مالي دوري للأسر التي فقدت معيلها، لمساعدتها على تأمين ‏التدفئة وتلبية احتياجاتها المعيشية.‏

آلية التوزيع والدعم

وكانت محافظة حمص أوضحت أن سعر الليتر الواحد يبلغ 115 ليرة سورية، وأن ‏المرحلة الأولى من التوزيع تنطلق من منطقتي الرستن والقريتين، مع إمكانية توسيع نطاقها ‏ليشمل مناطق أخرى.‏

وكان اجتماع ضم عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في حمص ومدير فرع ‏محروقات حمص ومدير الشؤون الاجتماعية، بحث آلية التوزيع وضمان وصول ‏المخصصات إلى مستحقيها، وفق قوائم أعدتها مديرية الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع ‏إدارات المناطق والوحدات الإدارية، مع إعطاء الأولوية للأسر في القرى والأحياء ‏والمناطق الأكثر حاجة.‏