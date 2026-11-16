بدء توزيع مازوت التدفئة المدعوم في حمص

حمص-سانا
بدأت محافظة حمص اليوم الإثنين، توزيع مازوت التدفئة المدعوم على الأسر الأكثر احتياجاً، بواقع 100 لتر لكل أسرة ولمرة واحدة، وسط مطالبات بزيادة الكمية أو تقسيمها إلى دفعات خلال فصل الشتاء.
وبدأت إدارة ناحية تلبيسة توزيع المخصصات ضمن كمية بلغت نحو 60 ألف لتر وردت إلى محطات الوقود المعتمدة، وفق قوائم اسمية أُعدت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع إعطاء الأولوية للأسر التي تعيلها أرامل لديهن أطفال أيتام، والعائلات الأشد فقراً واحتياجاً.
وأوضح مدير ناحية تلبيسة محمود ضحيك لـ سانا، أن كل أسرة مستفيدة تحصل على 100 لتر لمرة واحدة، بعد مراجعة مقر الناحية للحصول على قسيمة، ثم التوجه إلى محطة الوقود المخصصة لاستلام المادة، مع إبراز الهوية الشخصية أو دفتر العائلة لإثبات الشخصية.
مطالب بزيادة الكمية
وأعربت نورا صويص، أرملة شهيد وأم لعدة أطفال، عن تقديرها لهذه المبادرة، آملة في زيادة كمية المازوت المخصصة وتخفيض سعرها، أو توزيعها على دفعات خلال فصل الشتاء، ما يخفف الأعباء المعيشية عن الأسر الأشد احتياجاً.
كما دعت إلى تقديم دعم مالي دوري للأسر التي فقدت معيلها، لمساعدتها على تأمين التدفئة وتلبية احتياجاتها المعيشية.
آلية التوزيع والدعم
وكانت محافظة حمص أوضحت أن سعر الليتر الواحد يبلغ 115 ليرة سورية، وأن المرحلة الأولى من التوزيع تنطلق من منطقتي الرستن والقريتين، مع إمكانية توسيع نطاقها ليشمل مناطق أخرى.
وكان اجتماع ضم عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في حمص ومدير فرع محروقات حمص ومدير الشؤون الاجتماعية، بحث آلية التوزيع وضمان وصول المخصصات إلى مستحقيها، وفق قوائم أعدتها مديرية الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع إدارات المناطق والوحدات الإدارية، مع إعطاء الأولوية للأسر في القرى والأحياء والمناطق الأكثر حاجة.