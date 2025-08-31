الدفاع المدني في حمص: العثور على رفات أربعة أشخاص

حمص-سانا

انتشلت فرق الدفاع المدني السوري في محافظة حمص رفات جثتين مجهولتي الهوية، تعودان لمدنيين قضيا خلال المجازر التي ارتكبها النظام البائد في حي كرم الزيتون عام 2012، وذلك بعد قيام أحد الأهالي بالحفر لوضع أساسات بناء جديد في الحي، كما تم العثور على رفات شخصين آخرين في ريف حمص الغربي.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في مديرية الدفاع المدني بحمص أحمد بكار في تصريح لمراسل سانا، أن الأهالي أبلغوا عناصر الدفاع المدني فور اكتشافهم للرفات خلال عمليات الحفر قرب جامع الرفاعي في حي كرم الزيتون، حيث تم بعد ذلك انتشال رفاتهما من قبل فرق الدفاع المدني، ونقلهما إلى مشفى كرم اللوز، تمهيداً لتسليمهما إلى الجهات المختصة.

وأشار بكار إلى أن الرفات تعود لرجل وامرأة، وعُثر عليهما مكبلي الأيدي والرقبة، وتبدو عليهما آثار تعذيب، ما يرجح تعرضهما لتصفية ميدانية.

كما عثرت فرق الدفاع المدني على رفات شخصين آخرين في منطقة تقع بين قريتي القبو والعوصية بريف حمص الغربي، وجرى نقل الرفات إلى مشفى الوليد.

وتواصل الجهات المختصة العمل على توثيق جرائم النظام البائد المرتكبة بحق المدنيين خلال سنوات الحرب، في إطار السعي الوطني لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عنها.