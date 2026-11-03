تحديث ورقمنة الشركات في سوريا.. خطوة لتعزيز ‏مناخ الاستثمار وتنافسية بيئة الأعمال ‏

دمشق -سانا‏

يشكل تحديث ورقمنة الشركات في سوريا خطوة باتجاه ‏تعزيز مناخ الاستثمار وتنافسية بيئة الأعمال، من خلال ‏تسهيل دخول الشركات إلى السوق، وتبسيط إجراءات ‏تأسيسها وتسجيلها، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة ‏بمعاملاتها، ما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز فرص ‏استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويفتح المجال ‏أمام توسع الأعمال وتوفير فرص العمل.‏

نائب رئيس اتحاد غرف التجارة، رئيس غرفة تجارة ‏حلب، محمد سعيد شيخ الكار أكد في تصريح لـ سانا ‏اليوم الإثنين، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال ‏رقمنة السجل التجاري وحوكمة إجراءات تسجيل ‏الشركات في سوريا، لما لذلك من أثر إيجابي في ‏تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية وتسهيل إجراءات ‏تأسيس الشركات.‏

تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الموظفين

وأوضح شيخ الكار أن اعتماد الأنظمة الرقمية من شأنه ‏تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الموظفين ‏والمراجعين، والحد من الاحتكاك المباشر الذي قد يفتح ‏المجال أمام بعض ممارسات الفساد، مشيراً إلى أن ‏تطوير هذه الخدمات يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ‏وجذب الشركات وخلق فرص عمل جديدة.‏

وأعرب عن أمله في إنجاز المشروع وتعميمه على ‏مختلف المحافظات السورية، وربط مراكز التجارة في ‏البلاد ضمن منظومة تقنية موحدة تسهل حركة التجار ‏والفعاليات الاقتصادية.‏

تطوير البنية التحتية التقنية ‏

من جهته، أوضح مدير فرع شركة “كرييتيف ‏أسوشيتس إنترناشونال” الأمريكية في سوريا ‏والمتخصصة في الاستشارات وإدارة ‏المشاريع، محمد ‏حميش، في تصريح مماثل، أن العمل على المشروع ‏جاء بعد أشهر من التواصل والتنسيق مع وزارة ‏الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتحديد ‏الاحتياجات والتدخلات التي يمكن أن تسهم في تحسين ‏بيئة الاستثمار وتطوير إجراءات تسجيل الشركات.‏

وبين حميش أن المشروع التي تصل مدة تنفيذه الى 6 ‏أشهر سيُبنى على المنصة التي طورتها الوزارة ‏لتسجيل الشركات المحلية، من خلال مراجعة ‏الإجراءات المعمول بها والعمل على تبسيطها، إلى ‏جانب تطوير خدمات تسجيل الشركات الأجنبية ‏وفروعها والوكالات، وتوفير البنية التحتية التقنية ‏اللازمة، ولا سيما مركز بيانات متطور، فضلاً عن ‏تدريب كوادر الوزارة على إدارته وتشغيله وتحديثه.‏

وأشار حميش إلى أن المشروع يندرج ضمن برنامج ‏الحوكمة والتعافي الاقتصادي الممول من وزارة ‏الخارجية الأمريكية، لافتاً إلى أن العمل مع المؤسسات ‏الحكومية على المستوى المركزي يهدف إلى تحقيق ‏أثر مستدام يمتد إلى مختلف أنحاء سوريا.‏

تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وموثوقيتها

أوضح مدير التقانة والتحول الرقمي في وزارة ‏الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، مهند ‏الناصر، أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحديث ‏الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء، ما يلبي ‏احتياجات المواطنين وقطاع الأعمال.‏

وأشار الناصر إلى أن تطوير المنظومة الرقمية يسهم ‏في تقليل الوقت والجهد، وتحسين حفظ السجلات ‏واسترجاعها، وتوفير خدمات أكثر موثوقية وشفافية ‏للمستثمرين وأصحاب الشركات.‏

ووقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في وقت سابق ‏اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع شركة “كرييتف ‌‏أسوشيتس إنترناشونال”، بتمويل من وزارة الخارجية ‏الأمريكية، لرقمنة السجلات ‏العقارية في سوريا، وذلك ‏في فندق داما روز بدمشق.‏

وكان أقيم أمس الأحد، حفل الإطلاق الرسمي ‏لمشروع تحديث ورقمنة ‏تسجيل الشركات في سوريا، ‏بالشراكة مع وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة ‏الصناعة ‏والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ‏وبالتعاون مع شركة “كرييتيف أسوشيتس ‌‏إنترناشونال”، وبحضور رسمي وممثلين عن الفعاليات ‏الصناعية والتجارية.‏