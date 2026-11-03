تحديث ورقمنة الشركات في سوريا.. خطوة لتعزيز ‏مناخ الاستثمار وتنافسية بيئة الأعمال ‏

دمشق -سانا
يشكل تحديث ورقمنة الشركات في سوريا خطوة باتجاه تعزيز مناخ الاستثمار وتنافسية بيئة الأعمال، من خلال تسهيل دخول الشركات إلى السوق، وتبسيط إجراءات تأسيسها وتسجيلها، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بمعاملاتها، ما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز فرص استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويفتح المجال أمام توسع الأعمال وتوفير فرص العمل.
نائب رئيس اتحاد غرف التجارة، رئيس غرفة تجارة حلب، محمد سعيد شيخ الكار أكد في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال رقمنة السجل التجاري وحوكمة إجراءات تسجيل الشركات في سوريا، لما لذلك من أثر إيجابي في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات.
تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الموظفين
وأوضح شيخ الكار أن اعتماد الأنظمة الرقمية من شأنه تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الموظفين والمراجعين، والحد من الاحتكاك المباشر الذي قد يفتح المجال أمام بعض ممارسات الفساد، مشيراً إلى أن تطوير هذه الخدمات يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وجذب الشركات وخلق فرص عمل جديدة.
وأعرب عن أمله في إنجاز المشروع وتعميمه على مختلف المحافظات السورية، وربط مراكز التجارة في البلاد ضمن منظومة تقنية موحدة تسهل حركة التجار والفعاليات الاقتصادية.
تطوير البنية التحتية التقنية
من جهته، أوضح مدير فرع شركة “كرييتيف أسوشيتس إنترناشونال” الأمريكية في سوريا والمتخصصة في الاستشارات وإدارة المشاريع، محمد حميش، في تصريح مماثل، أن العمل على المشروع جاء بعد أشهر من التواصل والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتحديد الاحتياجات والتدخلات التي يمكن أن تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتطوير إجراءات تسجيل الشركات.
وبين حميش أن المشروع التي تصل مدة تنفيذه الى 6 أشهر سيُبنى على المنصة التي طورتها الوزارة لتسجيل الشركات المحلية، من خلال مراجعة الإجراءات المعمول بها والعمل على تبسيطها، إلى جانب تطوير خدمات تسجيل الشركات الأجنبية وفروعها والوكالات، وتوفير البنية التحتية التقنية اللازمة، ولا سيما مركز بيانات متطور، فضلاً عن تدريب كوادر الوزارة على إدارته وتشغيله وتحديثه.
وأشار حميش إلى أن المشروع يندرج ضمن برنامج الحوكمة والتعافي الاقتصادي الممول من وزارة الخارجية الأمريكية، لافتاً إلى أن العمل مع المؤسسات الحكومية على المستوى المركزي يهدف إلى تحقيق أثر مستدام يمتد إلى مختلف أنحاء سوريا.
تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وموثوقيتها
أوضح مدير التقانة والتحول الرقمي في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، مهند الناصر، أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحديث الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء، ما يلبي احتياجات المواطنين وقطاع الأعمال.
وأشار الناصر إلى أن تطوير المنظومة الرقمية يسهم في تقليل الوقت والجهد، وتحسين حفظ السجلات واسترجاعها، وتوفير خدمات أكثر موثوقية وشفافية للمستثمرين وأصحاب الشركات.
ووقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في وقت سابق اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع شركة “كرييتف أسوشيتس إنترناشونال”، بتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية، لرقمنة السجلات العقارية في سوريا، وذلك في فندق داما روز بدمشق.
وكان أقيم أمس الأحد، حفل الإطلاق الرسمي لمشروع تحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا، بالشراكة مع وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبالتعاون مع شركة “كرييتيف أسوشيتس إنترناشونال”، وبحضور رسمي وممثلين عن الفعاليات الصناعية والتجارية.