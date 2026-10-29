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الشيباني يعزي ذوي ضحايا الغارات الأردنية على قرية الطف بريف درعا

درعا-سانا

قدّم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الخميس، واجب العزاء لذوي ضحايا الغارات الأردنية على قرية الطف بريف درعا الشمالي.

وكان الطيران الأردني استهدف مساء الإثنين الماضي، مواقع عدة في ريف درعا، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص بينهم أطفال ونساء، وإصابة ثلاثة آخرين.

واستدعت وزارة الخارجية والمغتربين أمس الأربعاء سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى سوريا سفيان القضاة، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف الأردني.

photo 2026 10 29 17 43 28 الشيباني يعزي ذوي ضحايا الغارات الأردنية على قرية الطف بريف درعا

‏ وأعربت سوريا، في بيان، عن استنكارها ورفضها عمليات القصف الأردنية وما رافقها من انتهاك للأجواء السورية دون تنسيق مسبق، معلنةً العمل على تشكيل لجنة ميدانية وأمنية مشتركة عاجلة مع الأردن بهدف وضع حد لهذه الخروقات والتجاوزات الميدانية ومنع تكرارها.

وكان الشيباني اتفق مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي أمس الأربعاء، على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للوقوف على جميع تفاصيل وحقائق العمليات الأخيرة في درعا، ومتابعة تداعياتها، وتطوير آليات التنسيق الميداني والاستخباري للتعامل مع التهديدات الإرهابية، بما يضمن صون السيادة السورية وحماية أرواح المدنيين الأبرياء.

0P4A6391 الشيباني يعزي ذوي ضحايا الغارات الأردنية على قرية الطف بريف درعا
0P4A6510 الشيباني يعزي ذوي ضحايا الغارات الأردنية على قرية الطف بريف درعا
0P4A6541 الشيباني يعزي ذوي ضحايا الغارات الأردنية على قرية الطف بريف درعا
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