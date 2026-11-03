قسم الوقاية في هيئة الطاقة الذرية يعزز منظومة ‏السلامة الإشعاعية وحماية البيئة

دمشق-سانا‏

يعمل قسم الوقاية والأمان في هيئة الطاقة الذرية ‏السورية على تعزيز منظومة السلامة الإشعاعية، ‏وضمان الاستخدام ‌‏الآمن للتقنيات النووية والإشعاعية ‏من خلال ست دوائر علمية متخصصة.‏

وأوضح المكتب الإعلامي بالهيئة في تصريح لـ سانا ‏اليوم ‌‏الإثنين أن القسم يشمل دائرة ‌‏الوقاية البشرية، ‏ودائرة المعايرة الإشعاعية، ودائرة القياسات ‌‏‌‏الإشعاعية، ودائرة حماية البيئة وإزالة التلوث ‏الإشعاعي، ودائرة ‌‏الوقاية من الأشعة غير المؤينة، ‏ودائرة الخدمات الفنية ‌‏والإشعاعية، حيث تتكامل ‏مهامها لتوفير منظومة علمية وتطبيقية تدعم ‌‏متطلبات ‏الوقاية والأمان في مختلف المجالات الطبية والصناعية ‌‏‌‏والبحثية.‏

الوقاية البشرية ومراقبة الجرعات الإشعاعية

وبين أن دائرة الوقاية البشرية تعنى بمراقبة الجرعات ‏الإشعاعية ‌‏الداخلية التي يتعرض لها العاملون في ‏المنشآت وتقييم مستويات التعرض إضافة لتقييم ‌‏‌‏الجرعات الإشعاعية التي يتلقاها المرضى خلال ‏إجراءات ‌‏التصويرالطبي ما يسهم ‌‏في دعم الاستخدام ‏المسؤول للإشعاع في القطاع الصحي، ‌‏وتعزيز ‏إجراءات الوقاية للعاملين والمرضى، بما يتوافق مع ‌‏‌‏متطلبات الحماية والسلامة الإشعاعية.‏

وأوضح المكتب أن دائرة المعايرة الإشعاعية تتولى ‏تنفيذ ‌‏أعمال فنية وعلمية متخصصة لضمان دقة أجهزة ‏القياس ‌‏الإشعاعي وموثوقية نتائجها، مشيراً إلى أن ‏عمل الدائرة يسهم في تحسين جودة القياسات ‌‏‌‏المستخدمة في التطبيقات الطبية والصناعية والبحثية، ‏وتوفير ‌‏مرجعية فنية تساعد على ضمان صحة النتائج ‏ودقتها، اضافة لدعم تطبيقات ضمان الجودة في ‏المعالجة الإشعاعية، التي ‌‏تتطلب دقة عالية في تحديد ‏الجرعات وقياسها.‏

مراقبة المنشآت والتجهيزات

ووفق المكتب، تعمل دائرة القياسات الإشعاعية على ‌‏‌‏قياس مستويات النشاط الإشعاعي ودفق النترونات في ‏المنشآت ‌‏والتجهيزات النووية والإشعاعية، بهدف توفير ‏بيانات علمية ‌‏دقيقة تساعد على تقييم ظروف التشغيل ‏والتحقق من متطلبات ‌‏الأمان.‏

وبين أن هذه القياسات تشكل إحدى الأدوات الأساسية ‏لمتابعة ‌‏الظروف الإشعاعية في المنشآت، وتحديد ‏مستويات الإشعاع ‌‏المرتبطة باستخدام المصادر ‏والتجهيزات المختلفة.‏

وأشار المكتب إلى أن دائرة حماية البيئة وإزالة التلوث ‌‏‌‏الإشعاعي تعنى بتطوير وسائل مراقبة الملوثات البيئية ‏وتحسين ‌‏كفاءة الرصد والقياس الإشعاعي، كما تشمل ‏تطوير ‌‏تقنيات رصد العوالق الهوائية وتحسين كفاءة ‏مراقبتها، إلى جانب ‌‏توفير المواد المعيارية اللازمة ‏للتحليل والقياس الإشعاعي.‏

حماية المقتنيات التراثية

وأوضح أن دائرة الوقاية من الأشعة غير المؤينة ‏تختص بتقييم ‌‏مستويات التعرض للأشعة الضوئية ‏والأشعة فوق البنفسجية، ‌‏ودراسة آثارها المحتملة، ‏وتقديم التوصيات العلمية والفنية ‌‏اللازمة للحد من ‏مخاطرها، وتمتد تطبيقات هذا المجال إلى ‌‏حماية ‏المقتنيات الأثرية والتراثية من التأثيرات الضارة ‏الناجمة ‌‏عن التعرض للضوء والأشعة فوق البنفسجية، ‏مضيفا: إن أعمال الدائرة تشمل توفير تجهيزات ‏ومنصات متخصصة ‌‏لتنفيذ عمليات التشعيع للأغراض ‏البحثية والخدمية.‏

وبين المكتب أن دائرة الخدمات الفنية والإشعاعية تقدم ‌‏مجموعة من ‏الخدمات المتخصصة ‏المرتبطة ‏بالوقاية ‏الإشعاعية وتطوير حلول ومواد تسهم في ‌‏الحد من ‏نفوذية غاز الرادون، وهو غاز مشع طبيعي يمكن أن ‌‏‌‏يتراكم في بعض الأماكن المغلقة.‏

ولفت إلى أن هذه الأعمال تكتسب أهمية في تطوير ‌‏‌‏وسائل الحماية والحد من التعرض الإشعاعي، من ‏خلال توظيف ‌‏البحث العلمي والتطبيقات الفنية لإيجاد ‏حلول تسهم في تحسين ‌‏مستويات السلامة.‏

تعزيز الأمان الإشعاعي

وأوضح المكتب أن أعمال الدوائر الست تتكامل ‌‏ضمن ‏قسم الوقاية والأمان لتشكل منظومة علمية وفنية ‌‏‌‏متخصصة، تسهم في دعم القطاعات الطبية والصناعية ‌‏‌‏والبحثية، من خلال توفير البيانات العلمية والخدمات ‏الفنية ‌‏اللازمة لتحسين جودة التطبيقات النووية ‏والإشعاعية، وضمان ‌‏استخدامها ضمن متطلبات ‏السلامة والأمان.‏

وتأتي جهود قسم الوقاية والأمان في إطار الدور الذي ‏تضطلع به ‌‏هيئة الطاقة الذرية السورية في تطوير ‏الاستخدامات السلمية ‌‏للطاقة والتقنيات النووية ‏والإشعاعية، وتعزيز القدرات العلمية ‌‏والفنية الوطنية، ‏وترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة، بما يحقق ‌‏التوازن بين ‏الاستفادة من التطبيقات العلمية والتكنولوجية وحماية ‌‏‌‏الإنسان والبيئة، وفق المعايير والممارسات الدولية ‏المعتمدة.‏