وزارة النقل توضح إجراءات تسوية أوضاع السيارات المقفلة ومعالجة القيود المكررة

دمشق-سانا‏

تعمل وزارة النقل على تنظيم بيانات المركبات المقفلة، ومعالجة حالات تكرار القيود ‏ضمن برنامج معاملات المركبات المركزي، من خلال إجراءات قانونية وفنية تهدف ‏إلى التحقق من صحة الملكية وبيانات التسجيل، وتوحيد القيود وفق الأصول المعتمدة، ‏بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن سلامة المعاملات المرتبطة بمركباتهم.‏

‏ ‏

وأوضح مدير مديرية النقل الطرقي في الوزارة عماد الدين القش في تصريح لمراسلة ‏سانا اليوم الأربعاء، أن السيارات المقفلة هي المركبات التي تحمل قيدين أو لوحتي ‏تسجيل صادرتين عن مديريتين مختلفتين، مثل (إدلب وأعزاز)، أو (إدلب ودمشق)، أو ‌‏(دمشق والرقة)، مبيناً أن قفل هذه المركبات جاء للتحقق من بياناتها وتسوية ‏أوضاعها وفق الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة، ولا سيما بعد دمج بيانات مديريات ‏النقل، ضمن قاعدة البيانات المركزية عقب التحرير.‏

وبيّن القش أن الوزارة أصدرت سلسلة من التعاميم لتنظيم معالجة هذه الحالات، تبدأ ‏بمطابقة واقع المركبة مع بياناتها الورقية والإلكترونية، والتحقق من رقم الهيكل ‏ومواصفات المركبة ونظامية اللوحات ورخصة السير، وتدقيق تسلسل المالكين في كلا ‏القيدين، إلى جانب الحصول على براءات ذمة مرورية والتأكد من عدم وجود إشارات ‏أو طلبات تحول دون استكمال المعاملة.‏

وأشار إلى أن إجراءات التسوية تختلف بحسب الحالة القانونية لكل مركبة والوثائق ‏المتوافرة، سواء أكان المالك واحداً في القيدين، أم كان تسلسل انتقال الملكية متصلاً ‏بينهما، أم استدعت الحالة حضور الأطراف المعنية أو تقديم حكم قضائي مبرم لتثبيت ‏الملكية.‏

معاملتان لتسوية أوضاع المركبات

لفت القش إلى أن تسوية أوضاع السيارات المقفلة: تتم عبر مسارين أساسيين، هما ‏معاملة فراغ المركبة المقفلة، ومعاملة التنازل عن أحد القيدين، وفق الشروط والوثائق ‏المحددة لكل حالة.‏

‏ ‏

وأوضح أن معاملة الفراغ تتطلب حضور المالكين المعنيين مع إثباتات الشخصية، ‏وتقديم براءة ذمة مرورية للقيدين، وإجراء الفحص الفني للمركبة للتحقق من مطابقة ‏بياناتها لواقعها، إضافة إلى حجز موعد عبر المنصة المخصصة، لاستكمال إجراءات ‏المعالجة وفك القفل النهائي وفق الأصول.‏

‏ ‏

أما معاملة التنازل، فتتيح تسوية وضع المركبة بحضور أحد المالكين، شريطة تطابق ‏بيانات المتنازل مع اسم المالك المثبت في القيد المراد إلغاؤه، وتتطلب تقديم تنازل ‏خطي أصولي أمام رئيس الدائرة القانونية، يتضمن بيانات وثيقة إثبات الشخصية ‏وممهوراً بالتوقيع والبصمة، مع إرفاق صورة عن الوثيقة، وتسجيل التنازل لدى ديوان ‏مديرية النقل المختصة وأرشفته على رمزي المركبة، فضلاً عن استكمال متطلبات ‏براءة الذمة وحجز الموعد وفق الإجراءات المعتمدة.‏

‏ ‏

وأكد القش أن رئيس الدائرة القانونية يتولى، على مسؤوليته، التحقق من تطابق بيانات ‏المتنازل مع بيانات المالك المسجلة في البرنامج المركزي قبل استكمال معاملات ‏المركبة وفق القيد الآخر، مع مراعاة الشروط القانونية والفنية الواردة في تعاميم الوزارة.‏

‏ التحقق من الملكية ومصير اللوحات

بيّن القش أن معالجة القيود المكررة لا تقتصر على توحيد بيانات التسجيل، بل تشمل ‏التحقق من مصير اللوحات ورخصة السير المرتبطة بالقيد الثاني، بما يضمن عدم ‏بقاء أكثر من قيد فعال للمركبة الواحدة.‏

وأوضح أنه في حال كانت اللوحات ورخصة السير بحوزة المالك، تُسلّمان إلى المديرية ‏المختصة، لاتخاذ إجراءات إيقاف المركبة عن السير وفق الأصول، أما إذا كانتا ‏مسلّمتين إلى المديرية فتُعد المركبة موقوفة عن السير، وفي حال فقدانهما، تتولى ‏المديرية التعميم على اللوحات، وإذاعة البحث عنها، وترقينها إلكترونياً وفق التعليمات ‏المعتمدة.‏

وشدد القش على ضرورة مراجعة مديريات النقل واستكمال الوثائق المطلوبة، بحسب ‏نوع المعاملة، مؤكداً أن الالتزام بهذه الإجراءات يسهم في تصحيح القيود المكررة، ‏وحماية حقوق أصحاب المركبات، وضمان قانونية تسجيلها واستمرار معاملاتها وفق ‏الأنظمة النافذة.‏

‏ أربعة تعاميم لتنظيم معالجة القيود المكررة

وفي إطار تنظيم هذه الإجراءات، أصدرت وزارة النقل أربعة تعاميم متتالية، حملت ‏الأرقام (119/ت1) و(222/ت1) و(258/ت) و(164/ت1)، تضمنت ضوابط فنية ‏وقانونية لمعالجة المركبات التي تحمل قيدين ضمن البرنامج المركزي، وآليات مراجعة ‏المواطنين، وشروط فتح القيود المقفلة وترقين القيود المكررة، إضافة إلى تنظيم حالات ‏التنازل عن أحد القيدين.‏

لجان لدراسة حالات المركبات

وبموجب التعميم رقم (119/ت1)، الصادر بتاريخ 18 آب 2025، شكّلت الوزارة ‏لجاناً في مديريات النقل بالمحافظات برئاسة مدير النقل في المحافظة، وعضوية ‏رؤساء الدوائر الفنية والمركبات والقانونية ومهندس من اللجان الفاحصة، لدراسة ‏حالات المركبات ذات القيود المكررة والتحقق من مطابقة واقعها لبياناتها الورقية ‏والإلكترونية.‏

‏[10/28/2026 12:36 م] دائرة الداخلي: وتتولى اللجان التأكد من نظامية اللوحات ‏ورخص السير، وتدقيق بيانات المالكين وتسلسل انتقال الملكية في كلا القيدين، ‏والتحقق من مصير اللوحات والوثائق المرتبطة بالقيد الآخر، والتواصل مع أصحاب ‏المركبات عند الحاجة، على أن ترفع مقترحاتها إلى الوزارة لفتح رمز إحدى المركبتين ‏والإبقاء على القفل على الأخرى، بالتنسيق مع مديرية النقل المعنية بالحالة المقابلة.‏

الإجراءات التنفيذية لمعالجة هذه الحالات

حدد التعميم رقم (222/ت1)، الصادر بتاريخ 19 تشرين الثاني 2025، الإجراءات ‏التنفيذية لمعالجة هذه الحالات، مع السماح بإجراء المعاملات المسموحة بعد وضع ‏ملاحظة على صحيفة المركبة التي تراجع المديرية بشأنها، والإبقاء على قفل الرمز ‏الآخر، واستثنى من ذلك معاملات نقل القيد والملكية ووضع الإشارات أو رفعها ومنح ‏بيانات القيد، التي لا تُنفذ إلا للجهات الحكومية وفق الضوابط المحددة.‏

‏ ‏

واشترط التعميم الحصول على براءة ذمة مرورية لكلا القيدين، والتأكد من خلوهما من ‏إشارات السرقة، وإجراء فحص فني دقيق للمركبة ومطابقة رقم الهيكل وأجزائها وسماتها ‏مع البيانات المسجلة، والتحقق من نظامية اللوحات ورخصة السير، إلى جانب ‏استخراج تسلسل المالكين ومقارنة بيانات القيدين لتحديد أوجه التشابه والاختلاف.‏

‏ ‏

وبحسب التعميم، تُعالج الحالات التي يتطابق فيها المالك أو يتصل فيها تسلسل ‏الملكية بين القيدين وفق الإجراءات المحددة لكل حالة، في حين تخضع الحالات ‏المرتبطة بوكالة أو حكم قضائي أو عقد خارجي للتدقيق القانوني، وقد تستلزم حكماً ‏قضائياً مبرماً بحسب طبيعة الحالة.‏

‏ ‏

كما نص على إحالة حالات المركبات المسروقة إلى الإجراءات القانونية اللازمة، ‏وعدم فك القيد المتعلق بها إلا بموجب حكم قضائي مبرم يعيد الملكية إلى صاحبها ‏الحقيقي، فيما تُحال حالات تكرار القيود الأخرى غير المشمولة بالتعليمات إلى لجنة ‏مشتركة تضم مديرية النقل الطرقي والشؤون القانونية والمعلوماتية وأنظمة النقل ‏الحديث.‏

‏ ‏

وتناول التعميم أيضاً آلية معالجة أنصاف المقطورات والمقطورات التي مُنحت لوحات ‏تجربة، من خلال ترقين قيودها واستلام لوحاتها ورخص سيرها، ثم تثبيتها على ‏الرؤوس القاطرة والقاطرات بموجب الوثائق الجمركية، واستيفاء الرسوم المترتبة عليها ‏وفق معاملة التبديل الفني، إلى حين البت في آلية تسجيلها بشكل مستقل.‏

إجراءات تنفيذية وضوابط دقيقة لمعالجة القيود المكررة

وفيما يخص الإجراءات التنفيذية التي حددها التعميم رقم (258/ت)، الصادر في ‏الثالث من شهر كانون الأول 2025 تبدأ آلية معالجة السيارات المقفلة بمراجعة ‏المالك الأحدث وفق تسلسل الملكية في كلا القيدين، أو بناءً على تاريخ آخر رسوم ‏مدفوعة، والحصول على براءة ذمة مرورية وإجراء فحص فني دقيق لمطابقة واقع ‏المركبة مع بياناتها المركزية، يلي ذلك مخاطبة الوزارة لفك القفل المؤقت وحظر ‏المعاملات إلا للجهات الحكومية، أو بموجب أحكام قضائية قطعية خلال فترة ‏المعالجة.‏

وحدد التعميم ضوابط حالات المعالجة، حيث يُصار إلى ترقين (إلغاء) القيد الثاني، ‏وإبقاء القيد الفعال في حال اتحاد المالك أو تسلسل الملكية أو وجود وكالة رسمية، في ‏حين تُحال الحالات التي تشهد اختلافاً في المالكين دون اتفاق، أو عدم وجود صلة ‏بين القيدين، إلى القضاء لتثبيت الملكية بحكم مبرم.‏

كما نظّم التعميم مصير اللوحات والرخص بالقيد الثاني عبر إيقاف المركبة أو التعميم ‏الإلكتروني على اللوحات المفقودة لترقينها أصولاً.‏ ‏

التنازل الخطي لإلغاء أحد القيدين

وفي تعميم لاحق حمل الرقم (164/ت1)، وصدر بتاريخ 26 كانون الأول 2025، ‏وافقت الوزارة على اعتماد تنازل مالك أحد القيدين عن المركبة لإلغاء القيد المرتبط به، ‏شريطة تطابق اسم المتنازل مع اسم المالك المسجل في القيد المعني.‏

‏ ‏

واشترط التعميم تقديم تنازل خطي أمام رئيس الدائرة القانونية، يتضمن بيانات وثيقة ‏إثبات شخصية المتنازل وممهوراً بتوقيعه وبصمته، مع إرفاق صورة عن الوثيقة ‏ممهورة ببصمة صاحبها، وتسجيل التنازل في ديوان مديرية النقل المختصة وأرشفته ‏على معاملة المركبة المرتبطة بكلا الرمزين.‏

‏ ‏

وأكد ضرورة تحقق رئيس الدائرة القانونية من تطابق بيانات المالك الواردة في البرنامج ‏المركزي مع بيانات المتنازل، وعلى مسؤوليته الكاملة، تمهيداً لاستكمال معاملات ‏المركبة وفق القيد الآخر، مع الالتزام ببقية الشروط الواردة في التعاميم السابقة.‏

‏ ‏

وفي هذا السياق، دعا القش أصحاب السيارات المقفلة إلى مراجعة مديريات النقل ‏واستكمال الوثائق والإجراءات المطلوبة وفق نوع المعاملة، بما يسهم في تسهيل تسوية ‏أوضاع مركباتهم.‏