محافظ دير الزور يبحث مع لجنة الطوارئ استعدادات امتحانات الشهادتين في ظل تداعيات فيضان الفرات

دير الزور-سانا

بحث محافظ دير الزور زياد العايش، مع لجنة الاستجابة الطارئة، اليوم الأحد، الاستعدادات الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في المحافظة.

واستعرضت مديرية التربية خلال الاجتماع، الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سير العملية الامتحانية في ظل تداعيات فيضان نهر الفرات، والتي شملت استحداث مراكز امتحانية جديدة على ضفتي النهر في الجزيرة والشامية، بتوجيه من المحافظ، بهدف تجنيب الطلاب عبور النهر وتعريضهم للخطر.

وأكد العايش خلال الاجتماع، ضرورة توفير جميع مستلزمات السلامة خلال فترة الامتحانات، موجهاً مديرية الصحة لتأمين سيارات إسعاف، ومديرية الطوارئ لمتابعة سير العملية الامتحانية، وتقديم الدعم اللازم، بما يضمن سلامة الطلاب والكوادر التعليمية.

وكان وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو أصدر أمس قراراً يتيح للطلاب العالقين على ضفتي النهر استبدال بطاقاتهم الامتحانية، وتغيير مراكزهم في إطار الاستجابة الطارئة، وذلك بهدف الحد من مخاطر التنقل بين ضفتي الفرات.

كما زار كل من وزير الصحة مصعب العلي، ومحافظ دير الزور زياد العايش، أمس السبت، عدداً من المشافي في ريف دير الزور الشرقي للتحقق من جاهزيتها للاستجابة لتداعيات فيضان نهر الفرات، عقب ارتفاع منسوب مياه النهر.