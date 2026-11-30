نيروبي-سانا
اعتقلت السلطات الكينية، اليوم الأحد، الرئيس التنفيذي لمحمية “أول بيجيتا”، جاستن هيث، للاشتباه بحيازته غير القانونية لمقتنيات من الحياة البرية وذخائر، وذلك بعد ضبط نابَي فيل يزنان نحو 59.6 كيلوغراماً، وجلد أسد، وأسلحة نارية وذخائر خلال عملية تفتيش.
ونقلت صحيفة ديلي نيشن الكينية عن مديرية التحقيقات الجنائية قولها، في بيان: إن التفتيش أسفر أيضاً عن ضبط سبعة أسلحة نارية، بينها بندقيتان من طراز وينشستر، عُثر عليها داخل صندوق سيارة أمام منزل المسؤول، ولم يسبق الإبلاغ عنها لدى السلطات.
وأوضحت المديرية أن نابَي الفيل اللذين يزن الأول منهما 31.10 كيلوغراماً والثاني 28.50 كيلوغراماً، عُثر عليهما في مستودع الأسلحة التابع للمحمية، إلى جانب جلد أسد مجفف، مشيرة إلى أن هذه المضبوطات لم تكن مسجلة لدى هيئة الحياة البرية الكينية، ولم يُبلّغ عنها وفق الإجراءات القانونية.
وأضافت المديرية أن المحققين ضبطوا أيضاً كميات من الذخائر بأعيرة مختلفة، بلغ مجموعها مئات الطلقات، مبينة أن الأسلحة والذخائر والمضبوطات نُقلت إلى مركز الشرطة في مدينة نانيوكي، فيما تتواصل التحقيقات بالتعاون مع هيئة الحياة البرية لتحديد ملابسات القضية والكشف عن أي مخالفات أخرى.
ولم تصدر محمية أول بيجيتا أي تعليق أو بيان بشأن حادثة الاعتقال حتى الآن.
وتُعد المحمية الواقعة في مقاطعة لايكيبيا من أبرز المحميات المعنية بحماية الحيوانات المهددة بالانقراض في كينيا، وتؤوي آخر حيوانات وحيد القرن الأبيض الشمالي في العالم، إضافة إلى 178 من وحيد القرن الأسود الشرقي.
وكانت المحمية أعلنت في الثاني عشر من تشرين الثاني الجاري نفوق 17 حيواناً من وحيد القرن لأسباب طبيعية منذ بداية العام، مؤكدة تسليم قرونها إلى هيئة الحياة البرية الكينية.