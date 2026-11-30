نيروبي-سانا‏

اعتقلت السلطات الكينية، اليوم الأحد، الرئيس التنفيذي لمحمية “أول بيجيتا”، ‏جاستن هيث، ‏للاشتباه بحيازته غير القانونية لمقتنيات من الحياة البرية وذخائر، ‏وذلك بعد ضبط نابَي فيل يزنان نحو 59.6 كيلوغراماً، وجلد أسد، وأسلحة نارية ‏وذخائر خلال عملية تفتيش.‏

ونقلت صحيفة ديلي نيشن الكينية عن مديرية التحقيقات الجنائية قولها، في بيان: إن ‏التفتيش أسفر أيضاً عن ضبط سبعة أسلحة نارية، بينها بندقيتان من طراز ‏وينشستر، عُثر عليها داخل صندوق سيارة أمام منزل المسؤول، ولم يسبق الإبلاغ ‏عنها لدى السلطات.‏

وأوضحت المديرية أن نابَي الفيل اللذين يزن الأول منهما 31.10 كيلوغراماً ‏والثاني 28.50 كيلوغراماً، عُثر عليهما في مستودع الأسلحة التابع للمحمية، إلى ‏جانب جلد أسد مجفف، مشيرة إلى أن هذه المضبوطات لم تكن مسجلة لدى هيئة ‏الحياة البرية الكينية، ولم يُبلّغ عنها وفق الإجراءات القانونية.‏

وأضافت المديرية أن المحققين ضبطوا أيضاً كميات من الذخائر بأعيرة مختلفة، ‏بلغ مجموعها مئات الطلقات، مبينة أن الأسلحة والذخائر والمضبوطات نُقلت إلى ‏مركز الشرطة في مدينة نانيوكي، فيما تتواصل التحقيقات بالتعاون مع هيئة الحياة ‏البرية لتحديد ملابسات القضية والكشف عن أي مخالفات أخرى.‏

ولم تصدر محمية أول بيجيتا أي تعليق أو بيان بشأن حادثة الاعتقال حتى الآن.‏

وتُعد المحمية الواقعة في مقاطعة لايكيبيا من أبرز المحميات المعنية بحماية ‏الحيوانات المهددة بالانقراض في كينيا، وتؤوي آخر حيوانات وحيد القرن الأبيض ‏الشمالي في العالم، إضافة إلى 178 من وحيد القرن الأسود الشرقي.‏

وكانت المحمية أعلنت في الثاني عشر من تشرين الثاني الجاري نفوق 17 حيواناً ‏من وحيد القرن لأسباب طبيعية منذ بداية العام، مؤكدة تسليم قرونها إلى هيئة الحياة ‏البرية الكينية.‏