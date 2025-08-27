113 طفلاً ويافعاً يشاركون في بطولة الحساب الذهني بدرعا

درعا-سانا

بمشاركة 113 طفلاً ويافعاً، نظمت مؤسسة “سوبر أكتيفتي” للتدريب والتعليم اليوم بطولة للحساب الذهني في صالة المركز الثقافي العربي بمدينة درعا.

وأوضح عبد الرؤوف التركماني، مدرب مدربي الحساب الذهني والمشرف على البطولة، في تصريح لـ سانا، أن الفعالية تهدف إلى تنمية القدرات الذهنية لدى الأطفال واليافعين، مشيراً إلى أن الفئة العمرية للمشاركين تتراوح بين 5 و16 عاماً.

وبيّن أن برنامج البطولة، الذي تحضره مديرة المؤسسة وصاحبة برنامج الرياضيات الهندية “الفيدا” الدكتورة سميرة الزين، يتضمن اختباراً في الحساب الذهني والرياضيات الهندية “الفيدا” وحل مكعب “روبيك” خلال ساعة واحدة، يليه برنامج ترفيهي يتضمن عروضاً مسرحية وفقرات فكاهية للأطفال.

وأضاف التركماني: إن البطولة تقام بشكل دوري في مختلف المحافظات، على أن تُصحح الأوراق في مقر مؤسسة “سوبر أكتيفتي” بحمص، حيث تُعلن النتائج بعد أربعة أيام من الاختبار.

ويُعد الحساب الذهني من أبرز الأساليب التعليمية الحديثة التي تسهم في تطوير مهارات التركيز، والسرعة، والدقة في العمليات الحسابية لدى الأطفال واليافعين.