التربية تدعو طلبة الشهادات للتأكد من بيانات بطاقاتهم الامتحانية قبل انطلاق الامتحانات

دمشق /21/5/2026 /سانا‏

دعت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، الطلاب المتقدمين لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة إلى التأكد من صحة ‏بيانات بطاقاتهم الامتحانية واستلامها أصولاً، حرصاً على سلامة سير امتحانات دورة عام 2026.‏

وأوضحت الوزارة، أنه في حال وجود أي خطأ في البطاقة الامتحانية أو عدم استلامها، يمكن للطلبة تعديل بياناتهم بسهولة ‏من خلال الدخول إلى رابط التسجيل الخاص بالامتحانات، واتباع الخطوات والتعليمات التي سبق الإعلان عنها بهذا ‏الخصوص.‏

وأكدت الوزارة أهمية المبادرة إلى معالجة أي ملاحظات تتعلق بالبطاقات الامتحانية، قبل موعد الامتحانات، بما يضمن ‏تجنب أي إشكالات تنظيمية، وتأمين مشاركة الطلبة في امتحاناتهم بسلاسة وانتظام.‏

يذكر أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية تبدأ في الرابع من حزيران المقبل، فيما تنطلق امتحانات ‏الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافةً إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في السادس من حزيران 2026، ‏ويتقدم إليها هذا العام أكثر من 832 ألف طالب وطالبة من مختلف الفروع.‏

