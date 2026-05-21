التربية تدعو طلبة الشهادات للتأكد من بيانات بطاقاتهم الامتحانية قبل انطلاق الامتحانات

دمشق /21/5/2026 /سانا
دعت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، الطلاب المتقدمين لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة إلى التأكد من صحة بيانات بطاقاتهم الامتحانية واستلامها أصولاً، حرصاً على سلامة سير امتحانات دورة عام 2026.
وأوضحت الوزارة، أنه في حال وجود أي خطأ في البطاقة الامتحانية أو عدم استلامها، يمكن للطلبة تعديل بياناتهم بسهولة من خلال الدخول إلى رابط التسجيل الخاص بالامتحانات، واتباع الخطوات والتعليمات التي سبق الإعلان عنها بهذا الخصوص.
وأكدت الوزارة أهمية المبادرة إلى معالجة أي ملاحظات تتعلق بالبطاقات الامتحانية، قبل موعد الامتحانات، بما يضمن تجنب أي إشكالات تنظيمية، وتأمين مشاركة الطلبة في امتحاناتهم بسلاسة وانتظام.
يذكر أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية تبدأ في الرابع من حزيران المقبل، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافةً إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في السادس من حزيران 2026، ويتقدم إليها هذا العام أكثر من 832 ألف طالب وطالبة من مختلف الفروع.