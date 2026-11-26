دمشق-سانا

أعلنت هيئة الريادة والابتكار صدور قوائم أسماء الطلبة والمراكز الامتحانية المخصصة لاختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2026–2027، والمقرر إجراؤها يوم السبت 28 تشرين الثاني الجاري الساعة العاشرة صباحاً.

وأوضحت الهيئة اليوم الخميس، أن بإمكان الطلبة المشاركين الاطلاع على القوائم عبر الرابط.

ولفتت إلى أنه يمكن الاستعلام عن المراكز الامتحانية عبر المنصة الرسمية للأولمبياد العلمي السوري عبر الرابط.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة التزام الطلبة بالحضور في الموعد المحدد، مع إحضار وثيقة إثبات الشخصية (الهوية الشخصية أو ما يعادلها) كشرط أساسي لدخول القاعات الامتحانية.

وكانت هيئة الريادة والابتكار أجرت في الـ 24 من شهر تشرين الأول الماضي اختبارات المرحلة الأولى من الأولمبياد بمشاركة 3477 طالباً وطالبة في 12 محافظة، ضمن ‏اختصاصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية، واختصاص العلوم النووية ‏الذي أُضيف إلى منافسات الموسم الحالي.‏

ويهدف الأولمبياد العلمي السوري إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين في المجالات العلمية، ‏وتنمية قدراتهم في التفكير والتحليل وحل المسائل العلمية، وتأهيل المتميزين منهم ‏للمشاركة في الأولمبيادات الدولية، عبر مراحل تنافسية تنتهي باختيار الفرق الوطنية ‏الممثلة لسوريا في الاختصاصات المختلفة.‏