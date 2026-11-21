دمشق-سانا



أعلنت الجامعة السورية للعلوم الأمنية أن يوم غد الأحد هو موعد التحاق الطلاب المقبولين بموجب نتائج المفاضلة العامة، وذلك ابتداءً من الساعة 12:00 ظهراً.



وذكرت الجامعة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الالتحاق يكون بالحضور مباشرةً إلى مقرها بدمشق، مع ضرورة التواجد قبل الموعد المحدد.



وأكدت الجامعة ضرورة التزام جميع الطلاب بالتعليمات التي أُبلغوا بها خلال مرحلة تثبيت القبول والتسجيل، والتقيد بالتوجيهات التنظيمية الصادرة عن الفريق المشرف على عملية الالتحاق، علماً أن الحضور في الموعد المحدد إلزامي، ولا يُسمح بالتخلف عنه دون عذر مقبول.



ودعت الجامعة جميع الطلاب المقبولين إلى متابعة الحسابات الرسمية للجامعة للاطلاع على أي تعليمات إضافية، والالتزام بما يصدر عنها.



وكانت الجامعة السورية للعلوم الأمنية أعلنت في السادس عشر من تشرين الأول الماضي عن إدراج نتائج اختبارات القبول الأولي التي أُجريت سابقاً، وإتاحة الرغبات الخاصة بكليات ومعاهد الجامعة ضمن المفاضلة العامة.



وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في تموز الماضي المرسوم رقم 146 لعام ‌‏2026، القاضي بإحداث هيئة عامة علمية ذات طابع ‏إداري متخصصة في العلوم الأمنية تسمى (الجامعة ‏السورية للعلوم الأمنية)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ‏والاستقلال المالي والإداري، ومقرها الرئيسي ‏مدينة دمشق، ويجوز إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة ‏لها في دمشق والمحافظات.‏