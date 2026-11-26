أبو ظبي-سانا

حلّت أبو ظبي في المركز الثالث عالمياً ضمن مؤشر المدن العالمية للذكاء الاصطناعي لعام 2026، الصادر عن شركة كاونتربوينت للأبحاث، متقدمة من المركز الثامن العام الماضي، فيما نالت منصة “تم” الحكومية الإماراتية لقب أفضل تطبيق مدينة مدعوم بالذكاء الاصطناعي عالمياً.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الخميس، أن أبو ظبي سجلت 64.5 نقطة من أصل 100، بعد سنغافورة التي تصدرت المؤشر بـ65.9 نقطة، وسيئول التي جاءت ثانية بـ64.9 نقطة، فيما حلت دبي في المركز الرابع بـ62.4 نقطة.

وأضافت الوكالة أن منصة “تم” حصلت على العلامة الكاملة في فئة تطبيقات المدن المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتكون الوحيدة التي تحقق هذا التقييم بين 100 مدينة شملها المؤشر، مشيرة إلى أنها توفر أكثر من 1200 خدمة حكومية وخاصة لنحو 4.9 ملايين مستخدم.

كما حققت أبو ظبي المركز الأول عالمياً في فئتي حوكمة الذكاء الاصطناعي وخدمات النطاق العريض عبر الهاتف المتحرك.

يذكر أن دراسة أجرتها مجموعة بوسطن كونسلتينج غروب العالمية أظهرت في 12 شباط الماضي أن الإمارات رسخت مكانتها كأحد أبرز قادة الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وصنفت الدراسة 42% من مؤسسات الأعمال في الإمارات ضمن فئة “روّاد الذكاء الاصطناعي”، لتتصدر المشهد إقليمياً وتواكب بصورة لافتة نظراءها العالميين في تطبيق التقنيات المتقدمة.