التربية والتعليم: استقبال طلبات التسجيل على الوكالات عبر تطبيق “الوكلاء” بدءاً من ‏الغد

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الإثنين، بدء استقبال طلبات التسجيل على الوكالات في جميع مديريات التربية بالمحافظات، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 11-8-2026 ولغاية يوم الخميس 20-8-2026، وذلك عبر تطبيق «الوكلاء» حصراً.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن التسجيل يتيح للراغبين تقديم طلباتهم ورفع الوثائق الثبوتية المطلوبة إلكترونياً عبر التطبيق، مبينة أنه في حال مواجهة أي عائق تقني أو إجرائي أثناء عملية التسجيل، يمكن مراجعة مديرية التربية في المحافظة المعنية لمعالجته.
وأشارت الوزارة إلى إمكانية تحميل التطبيق من خلال موقعها الرسمي عبر الرابط.
أو عبر الرابط.