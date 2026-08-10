التربية والتعليم: استقبال طلبات التسجيل على الوكالات عبر تطبيق “الوكلاء” بدءاً من ‏الغد

DJI 0758 Copy 6 التربية والتعليم: استقبال طلبات التسجيل على الوكالات عبر تطبيق "الوكلاء" بدءاً من ‏الغد

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الإثنين، بدء استقبال طلبات التسجيل على الوكالات في ‏جميع مديريات التربية بالمحافظات، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 11-8-2026 ولغاية ‏يوم الخميس 20-8-2026، وذلك عبر تطبيق «الوكلاء» حصراً.‏

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن التسجيل يتيح للراغبين تقديم طلباتهم ‏ورفع الوثائق الثبوتية المطلوبة إلكترونياً عبر التطبيق، مبينة أنه في حال مواجهة أي ‏عائق تقني أو إجرائي أثناء عملية التسجيل، يمكن مراجعة مديرية التربية في المحافظة ‏المعنية لمعالجته.‏

وأشارت الوزارة إلى إمكانية تحميل التطبيق من خلال موقعها الرسمي عبر الرابط.

أو عبر الرابط.

الوزير الحلبي يبحث في اللاذقية تطوير التعليم العالي وتعزيز الأداء الأكاديمي
تربية حمص تجري جلسات تدريب ودعم نفسي للمتأهلين للمرحلة الثالثة من مبادرة تحدي القراءة العربي
التربية السورية: أمن وسلامة المعلم والطالب خطوط حمراء لا يُسمح بتجاوزها
انطلاق فعاليات مهرجان الخير بدمشق بمشاركة أكثر من 80 شركة وطنية
أسعار الفواكه والخضراوات في سوق المزة بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك