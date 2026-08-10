التربية والتعليم: استقبال طلبات التسجيل على الوكالات عبر تطبيق “الوكلاء” بدءاً من ‏الغد

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الإثنين، بدء استقبال طلبات التسجيل على الوكالات في ‏جميع مديريات التربية بالمحافظات، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 11-8-2026 ولغاية ‏يوم الخميس 20-8-2026، وذلك عبر تطبيق «الوكلاء» حصراً.‏

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن التسجيل يتيح للراغبين تقديم طلباتهم ‏ورفع الوثائق الثبوتية المطلوبة إلكترونياً عبر التطبيق، مبينة أنه في حال مواجهة أي ‏عائق تقني أو إجرائي أثناء عملية التسجيل، يمكن مراجعة مديرية التربية في المحافظة ‏المعنية لمعالجته.‏

وأشارت الوزارة إلى إمكانية تحميل التطبيق من خلال موقعها الرسمي عبر الرابط.

أو عبر الرابط.

