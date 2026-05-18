جامعة دمشق تستعد لإطلاق أول حاضنة تقنية مدعومة بالذكاء ‏الاصطناعي

دمشق -سانا‏

تستعد جامعة دمشق بالتعاون مع مركز التمكين والريادة ‏الطلابي، ومنظمة “قدرة” في تركيا، لإطلاق أول حاضنة تقنية ‌‏مدعومة بالذكاء الاصطناعي في سوريا “استديو جديل للذكاء ‏الاصطناعي”، لتكون بيئة لتحويل فكرة مشروع تقني إلى منتج ‌‏حقيقي‎.‎

وأوضحت الجامعة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم ‏الإثنين، أن صاحب فكرة المشروع المسجل في الحاضنة، ‌‏سيحصل على مساحة عمل داخل الحرم الجامعي ودعم تقني ‏وبحثي مباشر، واشتراكات مدفوعة لأدوات الذكاء ‏الاصطناعي، ‏وتدريب وإرشاد من خبراء دوليين، وربط حقيقي مع سوق ‏العمل إضافة إلى حافز شهري يصل إلى 300 ‏دولار، مشيرة ‏إلى أن التسجيل متاح الآن عبر رابط الموقع الرسمي التالي‎:‎

https://jadeel.studio

ووفق الجامعة يشترط للتقديم، أن يكون فريق المشروع أو ‏على الأقل أحد أفراده مقيماً داخل سوريا، وأن يكون المشروع ‏الريادي مشروعاً تقنياً يوظف الذكاء الاصطناعى أو يخطط ‌‏لتوظيف الذكاء الاصطناعي فيه، والالتزام بخطة عمل واضحة ‏طوال فترة الاحتضان، لافتة إلى أن مدة الاحتضان 12 ‏شهراً ‏من الدعم المتواصل والمتابعة المنتظمة‎.‎

ويعد إطلاق استوديو “جديل للذكاء الاصطناعي”، ضرورة ‏ملحة لبناء القدرات التقنية لدى الشباب، وتطوير حلول تنموية ‌‏ذكية، واحتضان المشاريع الريادية، وربط التعليم بالابتكار، ‏وتطوير حلول تنموية ذكية‎.‎