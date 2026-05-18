جامعة دمشق تستعد لإطلاق أول حاضنة تقنية مدعومة بالذكاء ‏الاصطناعي

دمشق -سانا
تستعد جامعة دمشق بالتعاون مع مركز التمكين والريادة الطلابي، ومنظمة “قدرة” في تركيا، لإطلاق أول حاضنة تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في سوريا “استديو جديل للذكاء الاصطناعي”، لتكون بيئة لتحويل فكرة مشروع تقني إلى منتج حقيقي.
وأوضحت الجامعة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الإثنين، أن صاحب فكرة المشروع المسجل في الحاضنة، سيحصل على مساحة عمل داخل الحرم الجامعي ودعم تقني وبحثي مباشر، واشتراكات مدفوعة لأدوات الذكاء الاصطناعي، وتدريب وإرشاد من خبراء دوليين، وربط حقيقي مع سوق العمل إضافة إلى حافز شهري يصل إلى 300 دولار، مشيرة إلى أن التسجيل متاح الآن عبر رابط الموقع الرسمي التالي:
https://jadeel.studio
ووفق الجامعة يشترط للتقديم، أن يكون فريق المشروع أو على الأقل أحد أفراده مقيماً داخل سوريا، وأن يكون المشروع الريادي مشروعاً تقنياً يوظف الذكاء الاصطناعى أو يخطط لتوظيف الذكاء الاصطناعي فيه، والالتزام بخطة عمل واضحة طوال فترة الاحتضان، لافتة إلى أن مدة الاحتضان 12 شهراً من الدعم المتواصل والمتابعة المنتظمة.
ويعد إطلاق استوديو “جديل للذكاء الاصطناعي”، ضرورة ملحة لبناء القدرات التقنية لدى الشباب، وتطوير حلول تنموية ذكية، واحتضان المشاريع الريادية، وربط التعليم بالابتكار، وتطوير حلول تنموية ذكية.