زيوريخ-سانا

تعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاختراق إلكتروني أدى لوصول غير مصرح به إلى مجموعة محدودة من المعلومات الشخصية والتجارية، وفق ما أعلنه الاتحاد اليوم الخميس، مؤكداً تعاونه مع الجهات المختصة للتحقيق في الحادثة.

وأدان الفيفا في بيان الاستحواذ غير القانوني على المعلومات ونشرها، ولا سيما البيانات الشخصية، واصفاً ذلك بأنه انتهاك خطير وغير مقبول للخصوصية، لما قد يترتب عليه من تداعيات على الأفراد المعنيين.

ولم يكشف الاتحاد عن موعد وقوع الاختراق أو عدد الأشخاص والمؤسسات المتضررة، كما لم يوضح طبيعة المعلومات التجارية التي جرى الوصول إليها، أو ما إذا كانت البيانات قد نُشرت عبر الإنترنت.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع على الحادثة أن البيانات المتأثرة تقل عن 0.1 بالمئة من إجمالي البيانات التي يحتفظ بها الاتحاد، مؤكداً أن الملفات المرتبطة بمشروع (FIFA Forward Enterprise) لم تتأثر بالاختراق.

وكان المشروع يتضمن خططاً لبيع حصة تبلغ 20 بالمئة في وحدة تجارية جديدة تتولى إدارة بطولات الفيفا، بهدف جمع ما يصل إلى 4.2 مليارات دولار، قبل أن يعلن رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو في تموز الماضي التخلي عنه عقب تعرضه لانتقادات واسعة.