الموارد المائية في الرقة ترفع جاهزيتها لحماية الأهالي والمنشآت على ضفاف الفرات

الرقة-سانا‏

رفعت مديرية الموارد المائية في الرقة جاهزيتها الميدانية، وشكلت غرفة عمليات وطوارئ برئاسة المهندس أحمد العجاجي، ‏بعد ورود معلومات من مؤسسة سد الفرات حول ارتفاع منسوب المياه، وذلك لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ، وحماية ‏الأهالي والمنشآت والأراضي الزراعية الممتدة على ضفاف نهر الفرات‎.‎

وبيّنت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الخميس، أن فرق الطوارئ بالمديرية باشرت تنفيذ إجراءات احترازية ‏عاجلة، شملت إرسال آليات ومعدات ثقيلة إلى محطة “طاوي رمان” والمحطة الرئيسية، لتدعيم الأكتاف، وحماية تجهيزات ‏المحطات، إضافة إلى فك المحركات في محطتي “الكرامة” و”طاوي رمان”، ونقلها إلى مواقع آمنة حفاظاً عليها‎.‎

كما نفذت الورشات الفنية وفق الوزارة أيضاً أعمال تدعيم لسواتر الحماية في محطات شرب “حاوي الهوى والخاتونية ‏والمزيونة والمحوكية والجزرة الغربية وهرقلة”، بهدف منع وصول المياه إلى المنازل المجاورة، وتأمين المحطات بشكل ‏كامل، في وقت لا تزال فيه منسوبات المياه ضمن حدود الأمان‎.‎

وأكدت مديرية الموارد المائية في الرقة استمرار المتابعة على مدار الساعة، والتنسيق المباشر مع مديرية الطوارئ وإدارة ‏الكوارث ومؤسسة سد الفرات، مع مراقبة منسوبات المياه واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة؛ لضمان السلامة العامة، ‏وحماية البنية التحتية.‎

يُذكر أن التدفقات المائية في نهر الفرات ارتفعت من نحو 500 متر مكعب في الثانية إلى ما يقارب 1800 متر مكعب في ‏الثانية، وسط متابعة ميدانية وإجراءات احترازية تنفذها الجهات المعنية لضمان سلامة المنشآت المائية ومحطات الضخ.

