الموارد المائية في الرقة ترفع جاهزيتها لحماية الأهالي والمنشآت على ضفاف الفرات

الرقة-سانا
رفعت مديرية الموارد المائية في الرقة جاهزيتها الميدانية، وشكلت غرفة عمليات وطوارئ برئاسة المهندس أحمد العجاجي، بعد ورود معلومات من مؤسسة سد الفرات حول ارتفاع منسوب المياه، وذلك لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ، وحماية الأهالي والمنشآت والأراضي الزراعية الممتدة على ضفاف نهر الفرات.
وبيّنت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الخميس، أن فرق الطوارئ بالمديرية باشرت تنفيذ إجراءات احترازية عاجلة، شملت إرسال آليات ومعدات ثقيلة إلى محطة “طاوي رمان” والمحطة الرئيسية، لتدعيم الأكتاف، وحماية تجهيزات المحطات، إضافة إلى فك المحركات في محطتي “الكرامة” و”طاوي رمان”، ونقلها إلى مواقع آمنة حفاظاً عليها.
كما نفذت الورشات الفنية وفق الوزارة أيضاً أعمال تدعيم لسواتر الحماية في محطات شرب “حاوي الهوى والخاتونية والمزيونة والمحوكية والجزرة الغربية وهرقلة”، بهدف منع وصول المياه إلى المنازل المجاورة، وتأمين المحطات بشكل كامل، في وقت لا تزال فيه منسوبات المياه ضمن حدود الأمان.
وأكدت مديرية الموارد المائية في الرقة استمرار المتابعة على مدار الساعة، والتنسيق المباشر مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ومؤسسة سد الفرات، مع مراقبة منسوبات المياه واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة؛ لضمان السلامة العامة، وحماية البنية التحتية.
يُذكر أن التدفقات المائية في نهر الفرات ارتفعت من نحو 500 متر مكعب في الثانية إلى ما يقارب 1800 متر مكعب في الثانية، وسط متابعة ميدانية وإجراءات احترازية تنفذها الجهات المعنية لضمان سلامة المنشآت المائية ومحطات الضخ.