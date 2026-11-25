دمشق-سانا

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شاركت سوريا اليوم الثلاثاء في منافسات الدورة الخامسة من أولمبياد الرياضيات العربي 2026، التي نظمتها تونس عن بُعد، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بمشاركة 15 دولة عربية، و90 طالباً وطالبة من المتفوقين في الرياضيات.

وذكرت هيئة الريادة والابتكار عبر قناتها على تلغرام، أن المشاركة السورية ضمت ستة طلاب، هم: ميلاد فادي عباس، وعقبة محمود الدباغ، وتيم مجد خياط، وحسين حسن أحمد، ومحمد الخير، وسام محمد إبراهيم.

اختبارات إلكترونية بإشراف دولي

أشارت الهيئة إلى أن الاختبار أُجري إلكترونياً من مقرها في دمشق، بالتزامن مع متابعة ومراقبة دولية عبر الإنترنت، وبإشراف اللجنة المعنية على سير المنافسات، بما يضمن نزاهة الاختبار وحسن تنظيمه.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة لدعم الطلبة المتميزين، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في المنافسات العلمية العربية والدولية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وتعزيز حضور سوريا في المحافل العلمية، وترسيخ ثقافة التميز والتنافس العلمي.

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ويُعد أولمبياد الرياضيات العربي مسابقة علمية سنوية تنظمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وتقوم منافساته على حل مسائل رياضية تتطلب مهارات التفكير الإبداعي وغير النمطي في مجالات الجبر والهندسة والبراهين الرياضية، بهدف اكتشاف المواهب الطلابية وتنمية قدراتها في التحليل والاستدلال والابتكار.