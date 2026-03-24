الجامعة الافتراضية السورية تصدر نتائج مفاضلة خريف 2025 لجميع البرامج

دمشق-سانا

أصدرت الجامعة الافتراضية السورية اليوم الثلاثاء نتائج مفاضلتها للفصل الدراسي خريف 2025 (F25) لجميع برامجها، وذلك للطلاب الذين استكملوا أوراقهم الثبوتية إلكترونياً حتى تاريخ 15 آذار 2026.

وذكرت الجامعة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال:

1- الدخول الى موقع المفاضلة (https://mof.svuonline.org/loginpage )

2- تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل طالب.

3- الذهاب الى تبويب نتائج المفاضلة.

وأشارت إلى أنه سيتم لاحقاً إصدار إعلان يحدد مواعيد وآلية تسليم الأوراق الثبوتية، إضافة إلى مراكز النفاذ الخاصة باستلامها، وآلية التسجيل للطلاب المقبولين.

وبينت الجامعة أن طلبات حملة الشهادات الثانوية غير السورية، الذين تقدموا للمفاضلة ولم ترد أسماؤهم ضمن قوائم القبول، ستخضع للتدقيق بشكل دوري عند صدور معادلاتهم من وزارة التربية، تمهيداً لاستكمال إجراءات تسجيلهم.

كما دعت الطلاب الذين حققوا معايير القبول ولم يُدرجوا ضمن المقبولين بسبب عدم استكمال وثائقهم إلكترونياً، (صورة الشهادة، صورة الهوية غير واضحة..الخ) إلى استكمالها حتى يوم الأحد 29 آذار 2026، ليصار إلى إعادة احتساب نسبهم وفق الحدود الدنيا المعتمدة، وإدراج أسمائهم في حال استيفائهم الشروط، حيث ستتغير حالة الطلب في حساباتهم من (Conditional) إلى (Register) تمهيداً لإتمام إجراءات التسجيل.

ولفتت الجامعة إلى أن نتائج منح المتفوقين وذوي الإعاقة ستصدر خلال الأسبوع القادم، إضافة إلى نتائج قبول حملة الشهادات الثانوية من عام 2007-2008 للتسجيل في المعاهد التقانية.

وكانت الجامعة أعلنت في العاشر من شهر كانون الأول الماضي بدء التسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد على مفاضلة الفصل الدراسي خريف 2025 (F25) في جميع برامج الإجازات الجامعية والمعاهد التقانية، إضافة إلى برامج الماجستير ودبلوم التأهيل التربوي، وذلك حتى الحادي والعشرين من الشهر ذاته.

يذكر أن الجامعة الافتراضية جامعة حكومية معتمدة تأُسّست عام 2002،‏وتضم اختصاصات متعددة، منها الهندسة المعلوماتية والإعلام وتقانة المعلومات ‏والاتصالات والحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الوطنية والعربية للعلم والتقانة وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير تقانات التعلم الإلكتروني وترسيخه واستثماره في المجال الأكاديمي والمهني.