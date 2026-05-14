التربية: إجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لطلاب السويداء في دمشق وريفها

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، قراراً بإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة للعام الدراسي 2025-2026 لطلاب محافظة السويداء في محافظتي دمشق وريف دمشق، وذلك في إطار ضمان حق الطلبة في التقدم للامتحانات العامة وتأمين البيئة المناسبة لسير العملية الامتحانية.

وأكدت الوزارة في القرار الذي تلقت سانا نسخة منه أنه سيتم توزيع الطلاب على المراكز الامتحانية في محافظتي دمشق وريف دمشق، وفق الأصول المعتمدة، على أن يتم الإعلان عن هذه المراكز في الوقت المناسب عبر المنصات والمعرفات الرسمية لوزارة التربية والتعليم.

ولفتت الوزارة إلى أن القرار جاء استناداً إلى أحكام القانون رقم /31/ لعام 2024، وانطلاقاً من مسؤوليتها في الحفاظ على حق الطلاب في متابعة تحصيلهم العلمي، إضافة إلى توفير بيئة امتحانية آمنة وعادلة تستوفي الشروط التربوية اللازمة، وذلك في ضوء الأوضاع السائدة في محافظة السويداء.

ومن ‏المقرر أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الـ 4 من ‌‏حزيران المقبل في حين تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، ‏إضافة ‏إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في الـ 6 من حزيران 2026.‏