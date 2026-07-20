دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة التعليم العالي -مشفى الأطفال الجامعي

photo 2026 07 20 10 18 41 دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة التعليم العالي -مشفى الأطفال الجامعي

إعلان تحريري-سانا

تعلن الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن رغبتها في تلقي عروض من الراغبين لــمشروع: تأمين مواد مخبرية (لزوم جهاز الكيمياء الآلي) لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي– مشفى الأطفال الجامعي، وفقاً للمواصفات والشروط المفصلة الواردة في دفاتر الشروط الخاصة.

رقم المناقصة: 053-ع-2026 ، تاريخ الإعلان: 20-تموز-2026.

الشروط العامة

التأمينات الأولية:

مبلغ وقدره (781627 ل . س) سبعمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة وسبعة وعشرون ليرة سورية جديدة فقط لا غير، تُقدم وفق دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة. تٌدفع لصالح الهيئة العامة للإمداد والتوريد.

التأمينات النهائية:

10 % من قيمة العقد، تُدفع لصالح الجهة الطالبة، خلال 15 يوم من تاريخ توقيع الإحالة.

غرامة التأخير:

واحد بالألف من إجمالي قيمة المواد عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 20% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ:

عام كامل، وفقاً لدفاتر الشروط من تاريخ أمر المباشرة.

المدة التي يجب على العارض أن يبقى ملتزماً بعرضه:

90 يوماً تقويمياً ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم العروض.

مكان التسليم:

أرض مستودعات مشفى الأطفال الجامعي.

الأوراق المطلوبة:

يُقدَّم العرض ضمن ثلاث مغلفات منفصلة توضع داخل ظرف واحد مختوم وموقع، معنّون باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، مع الإشارة إلى رقم المناقصة (053– ع – 2026) وتاريخها (20-تموز- 2026).

1. المغلف الأول: الوثائق الثبوتية المطلوبة كما وردت في دفتر الشروط الحقوقية والمالية وإيصال التأمينات الأولية.
يعد العرض مرفوضا ما لم يتضمن إيصال الـتأمينات الأولية في المغلف الأول.
2. المغلف الثاني: العرض الفني.
3. المغلف الثالث: العرض المالي.

لن يُنظر في العروض غير المستوفية لهذه المتطلبات.

مكان الحصول على دفاتر الشروط:

مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

سعر الإضبارة:

50 $ خمسون دولار امريكي لا غير. علماً أنه يمكن الدفع عبر حساب الشام كاش والحصول على الإضبارة إلكترونياً من خلال التواصل مع الرقم المرفق.

موعد إغلاق المناقصة:

تنتهي مهلة تقديم العروض بنهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الواقع في 19 آب 2026.

عنوان تسليم العروض:

تُسلّم العروض باليد ضمن مغلف مغلق ومختوم إلى مكتب الهيئة العامة للإمداد والتوريد -مبنى المؤسسة العامة للمناطق الحرة سابقاً – مقابل مبنى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك – دمشق – الجمهورية العربية السورية.

أرقام التواصل:

يمكن التواصل عن طريق الهاتف وعبر شام كاش عبر مسح الباركود كما هو موضح في الصورة المرفقة.

photo 2026 07 20 10 18 36 دعوة لتقديم عروض أسعار داخلية لصالح وزارة التعليم العالي -مشفى الأطفال الجامعي
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