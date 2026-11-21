‏دمشق-سانا

‌‏خصصت جامعة دمشق رابطاً إلكترونياً لاستقبال الشكاوى ‏الطلابية، وذلك في إطار حرصها المستمر على تطوير العملية ‏التعليمية وتعزيز الشفافية والتواصل الفعال مع الطلبة.

‏وأوضحت الجامعة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن هذا ‏الرابط يتيح للطلبة تقديم ملاحظاتهم وشكاواهم ومتابعتها بشكل ‏مباشر، بما يسهم في حل المشكلات وتسهيل الإجراءات ‏الأكاديمية.

‏وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن للطلبة تقديم شكاواهم بسهولة عبر ‏مسح رمز الاستجابة السريعة (‏QR Code‏) المرفق بالإعلان.

‏ويأتي تخصيص هذا الرابط الإلكتروني في إطار جهود الجامعة ‏المتواصلة لرقمنة خدماتها وتحديث البنية الإدارية، حيث يمثل ‏خطوة نوعية نحو بناء بيئة أكاديمية أكثر استجابة لاحتياجات ‏الطلبة. ‏يذكر أن جامعة دمشق أطلقت في الأول من تشرين الثاني ‏الجاري موقعها الإلكتروني الجديد، والدليل الإرشادي لإدارة ‏المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل ‏الفوري، بتصميم وتطوير من شركة «كاني تيك» السورية ‏للتكنولوجيا والمعلومات.

