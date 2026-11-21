دمشق-سانا
خصصت جامعة دمشق رابطاً إلكترونياً لاستقبال الشكاوى الطلابية، وذلك في إطار حرصها المستمر على تطوير العملية التعليمية وتعزيز الشفافية والتواصل الفعال مع الطلبة.
وأوضحت الجامعة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن هذا الرابط يتيح للطلبة تقديم ملاحظاتهم وشكاواهم ومتابعتها بشكل مباشر، بما يسهم في حل المشكلات وتسهيل الإجراءات الأكاديمية.
وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن للطلبة تقديم شكاواهم بسهولة عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق بالإعلان.
ويأتي تخصيص هذا الرابط الإلكتروني في إطار جهود الجامعة المتواصلة لرقمنة خدماتها وتحديث البنية الإدارية، حيث يمثل خطوة نوعية نحو بناء بيئة أكاديمية أكثر استجابة لاحتياجات الطلبة. يذكر أن جامعة دمشق أطلقت في الأول من تشرين الثاني الجاري موقعها الإلكتروني الجديد، والدليل الإرشادي لإدارة المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، بتصميم وتطوير من شركة «كاني تيك» السورية للتكنولوجيا والمعلومات.