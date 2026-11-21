تورينو-سانا
تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، اليوم السبت، إلى نهائي كأس البطولة الختامية للتنس، بعد فوزه على الأمريكي بن شيلتون بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، في الدور نصف النهائي.
وقلب ألكاراز تأخره بخسارة المجموعة الأولى بنتيجة 3-6 إلى فوز، بعدما حسم المجموعة الثانية بنتيجة 6-3، قبل أن يفوز بالمجموعة الثالثة 7-6، ليحجز مقعده في المباراة النهائية.
وينتظر ألكاراز في المباراة النهائية الفائز من مواجهة الألماني ألكسندر زفيريف والروسي دانييل ميدفيديف، المقررة في وقت لاحق اليوم، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد.