تورينو-سانا

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، اليوم السبت، إلى نهائي كأس البطولة ‏الختامية للتنس، بعد فوزه على الأمريكي بن شيلتون بمجموعتين مقابل ‏مجموعة واحدة، في الدور نصف النهائي.

وقلب ألكاراز تأخره بخسارة المجموعة الأولى بنتيجة 3-6 إلى فوز، بعدما ‏حسم المجموعة الثانية بنتيجة 6-3، قبل أن يفوز بالمجموعة الثالثة 7-6، ‏ليحجز مقعده في المباراة النهائية.

وينتظر ألكاراز في المباراة النهائية الفائز من مواجهة الألماني ألكسندر ‏زفيريف والروسي دانييل ميدفيديف، المقررة في وقت لاحق اليوم، على أن ‏تقام المباراة النهائية يوم الأحد.