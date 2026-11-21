عدن-سانا
أُصيبت امرأة اليوم السبت، برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي جنوب محافظة تعز في اليمن، في استمرار للاعتداءات التي تستهدف المدنيين والمناطق السكنية في المحافظة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصادر محلية قولها: إن امرأة أُصيبت برصاص قناص تابع للميليشيا يتمركز في جبل القرض حيسان.
وأضافت المصادر أن الحادثة تتزامن مع استمرار قصف الميليشيا وحصارها قرية دَبّة في عزلة الأقروض في تعز، ومنع وصول المواد الغذائية والأدوية إليها، ما فاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان.
وكانت قُتلت امرأة، وأصيبت أخرى، الثلاثاء الماضي، جراء عمليات قنص وقصف نفذتها ميليشيا الحوثي في مديريات صبر جنوب مدينة تعز الواقعة جنوب غرب اليمن.
يشار إلى أن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثقت الإثنين الماضي ارتكاب ميليشيا الحوثي 574 جريمة وانتهاكاً بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظتي تعز ولحج خلال 72 ساعة، بالتزامن مع إطلاق نحو 185 مقذوفاً عشوائياً على أحياء وقرى مأهولة بالسكان.