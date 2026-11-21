عدن-سانا ‏

أُصيبت امرأة اليوم السبت، برصاص قناص تابع ‏لميليشيا الحوثي جنوب محافظة تعز في اليمن، في ‏استمرار للاعتداءات التي تستهدف المدنيين ‏والمناطق السكنية في المحافظة.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصادر ‏محلية قولها: إن امرأة أُصيبت برصاص قناص ‏تابع للميليشيا يتمركز في جبل القرض حيسان.‏

وأضافت المصادر أن الحادثة تتزامن مع استمرار ‏قصف الميليشيا وحصارها قرية دَبّة في عزلة ‏الأقروض في تعز، ومنع وصول المواد الغذائية ‏والأدوية إليها، ما فاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة ‏التي يعيشها السكان.‏

وكانت قُتلت امرأة، وأصيبت أخرى، الثلاثاء ‏الماضي، جراء عمليات قنص ‏وقصف نفذتها ‏ميليشيا الحوثي في مديريات صبر ‏جنوب مدينة ‏تعز الواقعة جنوب غرب اليمن.‏

يشار إلى أن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ‏وثقت الإثنين الماضي ‏ارتكاب ميليشيا الحوثي ‌‏574 جريمة وانتهاكاً ‏بحق ‏المدنيين والأعيان ‏المدنية في محافظتي تعز ولحج خلال 72 ساعة، ‏بالتزامن مع إطلاق ‏نحو 185 مقذوفاً عشوائياً على ‏أحياء وقرى مأهولة ‌‏بالسكان.‏