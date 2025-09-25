سوريا وتركيا تبحثان إنشاء جامعة متخصصة بالطيران وتسهيل اعتماد الشهادات الجامعية

دمشق -سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي مع وفد من مجلس التعليم العالي التركي، بحضور القائم بأعمال السفارة التركية في دمشق برهان كور أوغلو، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين، من خلال إنشاء جامعة متخصصة في مجال الطيران في سوريا، وتبادل المنح والخبرات، والاستفادة من التجربة التركية في تطوير التعليم العالي.

تسهيل اعتماد الشهادات

اللقاء الذي عُقد في مقر الوزارة، تناول آليات تسريع اعتماد الشهادات الجامعية، حيث تم الاتفاق على تبادل قوائم الجامعات المعتمدة لدى وزارتي التعليم العالي في البلدين، وتكليف اللجنة المشتركة التي سبق تشكيلها مباشرة العمل في هذا المجال.

وأشاد الوزير الحلبي خلال اللقاء بالجهود التي بذلتها تركيا في استيعاب الطلاب السوريين خلال السنوات الماضية، وفتحها المجال أمامهم لمتابعة تحصيلهم العلمي، كما شدد على أن اعتماد الجامعات التركية في سوريا يتم بشكل متتالٍ، شرط أن تكون تلك الجامعات موثقة رسمياً ومعتمدة لدى وزارة التعليم التركية، تفادياً لانتشار الجامعات الوهمية أو المزيفة.

مناخ واسع للتعاون

من جانبه، أوضح القائم بالأعمال التركي أن الزيارة تأتي استكمالاً لزيارة وزير التعليم التركي الأخيرة إلى دمشق، مشيراً إلى أن بلاده حريصة على توطيد العلاقات الأكاديمية مع سوريا، وتفعيل الاتفاقات الموقعة مع جامعة دمشق، بما يسهم في رفع مستوى التعاون بين الجامعات السورية والتركية.

بدوره، أكد الوفد التركي الذي ضم عضو مجلس التعليم العالي محمود أك، ورئيس جامعة الطيران، ورئيس جامعة العلوم الإسلامية والتكنولوجيا، أن هناك مناخاً واسعاً للتعاون المشترك، مشيرين إلى إمكانية نقل تجربة تركيا مع باكستان في إنشاء الجامعات إلى سوريا، إضافة إلى تعزيز برامج تبادل الطلاب والمعيدين، وتقديم منح دراسية للطلاب السوريين في الجامعات التركية.

آفاق مستقبلية للتعاون

حضر اللقاء معاونـو وزير التعليم العالي وعدد من المديرين المركزيين في الوزارة وأعضاء من السفارة التركية. ويأتي الاجتماع بعد مباحثات عقدها الوزير الحلبي مطلع الشهر الجاري مع وزير التربية التركي يوسف تكين، تناولت تطوير التعاون العلمي والاعتراف بالشهادات الثانوية التركية، وتسهيل الانتقال بين الجامعات، وإدخال اللغة التركية في بعض المناهج الجامعية السورية، فضلاً عن مناقشة افتتاح جامعة سورية–تركية مشتركة، والتعاون في مجالات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني.