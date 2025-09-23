التربية السورية تنجز ترميم 531 مدرسة وتستكمل العمل على 676 أخرى

دمشق-سانا

أنهت وزارة التربية والتعليم السورية أعمال ترميم وإعادة تأهيل 531 مدرسة في مختلف المحافظات حتى الآن، فيما تعمل حالياً على ترميم 676 مدرسة في مختلف المحافظات.

وأوضح مدير الأبنية المدرسية في وزارة التربية والتعليم محمد الحنون في تصريح لـ سانا أن المدارس المنجز ترميمها توزعت على 16 مدرسة في حمص و38 في ريف دمشق و61 في دمشق و40 في طرطوس و28 في حماة و14 في القنيطرة و35 في دير الزور و17 في اللاذقية و34 في حلب و25 في درعا و18 في السويداء و205 مدارس في إدلب.

وأشار الحنون إلى أن الوزارة تعمل حالياً على ترميم 66 مدرسة في ريف دمشق و39 في دمشق و40 في حمص و49 في حماة و7 في طرطوس و3 في القنيطرة و25 في دير الزور و19 في اللاذقية و117 في حلب و38 في درعا و6 في السويداء و267 في إدلب.

ومع بدء العام الدراسي الجديد في الـ 21 من أيلول الجاري، افتتحت الوزارة عدداً من المدارس التي أنجزت أعمال صيانتها، ووضعتها بالخدمة، حيث استقبلت طلابها منذ اليوم الأول، في خطوة تؤكد استمرار الجهود الحكومية لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية وتحسين ظروف العملية التربوية.