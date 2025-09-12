الزراعة السورية تبحث مع وفد أمريكي فرص الاستثمار في الأغنام والقطن والجلود

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الزراعة أيهم عبد القادر مع وفد من غرفة التجارة الأمريكية اليوم آفاق التعاون في مجالات الاستثمار الزراعي في سوريا.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في الوزارة بدمشق بحث فرص تطوير قطاعي الثروة الحيوانية والنباتية، بما في ذلك مشاريع تربية الأغنام السورية (العواس)، وتطوير المسالخ، إضافة إلى الاستثمار في صناعة الجلود.

واستعرض الجانبان إمكانات الاستثمار في زراعة الحبوب والقطن والبيوت البلاستيكية، مع الإشارة إلى المزايا التي يتمتع بها السوق السوري، مثل انخفاض التكاليف التشغيلية، وتوافر الأيدي العاملة، والمناخ الزراعي الملائم، فضلاً عن الميزة التنافسية في الإقليم ودول الجوار.

وضم الوفد الأمريكي نائب رئيس الغرفة لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس، والمستشارة في الغرفة للعلاقات الدولية ساميا سكارّي، وممثل غرفة التجارة أولي بيركنز.

وتبحث الوزارة مع العديد من الوفود العربية والأجنبية التي تزور سوريا سبل النهوض بالقطاع الزراعي، وفرص الاستثمار الممكنة لتحقيق التنمية الزراعية في سوريا بعد سنوات من التحديات التي واجهت هذا القطاع.