المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ13 من نيسان 2026

دمشق:

1 – محاضرة صحية بعنوان”أمراض السكري وأسبابه”، يقدمها الدكتور كفاح أمين، في المركز الثقافي العربي في الميدان، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – إضاءة على مسيرة الشاعر الراحل أنور العطار، في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة، الساعة الـ 5 مساءً.

3 – معرض يحتفي بجمال الأزياء السورية، في غاليري زوايا بالقصاع – ساحة برج الروس – فوق البنك العربي، الساعة الـ 6.30 مساء.

4 – عرض أفلام “مستعد أم لا 2: ها أنا قادم، برشامة، مشروع هيل ماري، هوبرز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

إدلب:

محاضرة بعنوان “بناء إنسان وإعمار وطن”، يقدمها الطبيب باسل علوظي، في مدينة إدلب – مركز أكشن – آخر شارع القصور، الساعة الـ 4 عصراً.

حمص:

أمسية شعرية بعنوان “همسات القصيدة”، في مقر فرع حمص لاتحاد الكتاب – شارع الغوطة الرئيسي، الساعة الـ1 ظهراً.

طرطوس:

1- قراءات قصصية للأطفال في مدرسة جنين الحلقة الأولى، في المركز الثقافي بمشتى الحلو، بإشراف فريق المركز، الساعة الـ 10 صباحاً.

2- أصبوحة شعرية، تلقيها الشاعرة رولا سمية، في صالة المركز الثقافي العربي في القدموس الساعة الـ 11 صباحاً.

حلب:

1 ـ عمل مسرحي بعنوان “المهاجران”، في المركز الثقافي بمدينة الباب، الساعة الـ 6 مساء.

2 – عرض أفلام”دوللي، السلم والثعبان، العودة لسايلنت هيل، زوتوبيا 2، برشامة”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.