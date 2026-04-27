انقطاع طريق حمص دمشق القديم بسبب الأمطار الغزيرة وانجراف التربة

دمشق-سانا

أعلنت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية انقطاع طريق حمص دمشق القديم (طريق الشاحنات) بشكل كامل قرب القطيفة نزلة الثنايا، اليوم الإثنين، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى تشكّل السيول وانجراف التربة.

وأوضحت الدائرة في بيان أن طريق حمص دمشق (الأوتوستراد الرئيسي) سالك بشكل طبيعي، داعيةً إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الهطولات المطرية.

وبينت الدائرة أن فرق الدفاع المدني استجابت عبر أربعة مراكز إلى الموقع المذكور، حيث شملت عمليات الاستجابة ثلاثة حوادث مرورية، ولا تزال الفرق تعمل باستخدام الآليات الهندسية على إزالة الأتربة التي جرفتها مياه السيول.

وفي السياق، شهدت منطقة القصير في ريف حمص الجنوبي الغربي انقطاعاً لطريق السبلة ـ الغيضة بشكل كلي فجر اليوم، بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة خلال الساعات الماضية، حيث قامت فرق الدفاع المدني بوضع إشارات تحذيرية تدل على إغلاق الطريق بشكل كامل.

وبينت دائرة الإنذار أن الطريق سيبقى مغلقاً حتى إشعار آخر، وبإمكان السائقين ارتياد الطريق البديل (طريق ربلة)، داعية جميع السائقين إلى القيادة بحذر وخاصة عند هطول الأمطار وعدم قطع أي مجرى مائي أو القيادة في الأراضي الزراعية.

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أعلنت بأن الجو نهار اليوم الإثنين سيكون غائماً جزئياً بشكلٍ عام، مع بقاء الفرصة لهطول زخات عشوائية من المطر في أغلب المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً، محذرة من تشكل الضباب في القلمون وغوطة دمشق والمناطق الوسطى والشمالية الشرقية والجزيرة والبادية.