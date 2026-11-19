‌‏دمشق-سانا

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‏أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، نتائج مفاضلة ملء ‏الشواغر للجامعات الحكومية والخاصة، وملء الشواغر للطلاب العرب والأجانب للعام ‏الدراسي 2026-2027.‏

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‏وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أنه يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج من ‏خلال الرابط.

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‏وكانت الوزارة أعلنت في الـ 11 من شهر تشرين الثاني الجاري، فتح باب التقدم ‏لمفاضلتي ملء الشواغر للطلاب ولجميع أنواع القبولات للعام الدراسي 2026-2027، ‏وذلك للطلاب من حملة الشهادات الثانوية منذ العام 2011 ولغاية العام 2026، ‏وملء شواغر للقبول بالجامعات الخاصة منذ العام 2026 وما قبل.‏

وتتيح مفاضلات ملء الشواغر الفرصة أمام الطلبة الذين لم يحالفهم القبول في ‏المفاضلة العامة من خريجي هذا العام، ومن حملة الشهادات الثانوية القديمة، لمتابعة ‏تحصيلهم العلمي.‏