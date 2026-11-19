دمشق-سانا
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، نتائج مفاضلة ملء الشواغر للجامعات الحكومية والخاصة، وملء الشواغر للطلاب العرب والأجانب للعام الدراسي 2026-2027.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أنه يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج من خلال الرابط.
وكانت الوزارة أعلنت في الـ 11 من شهر تشرين الثاني الجاري، فتح باب التقدم لمفاضلتي ملء الشواغر للطلاب ولجميع أنواع القبولات للعام الدراسي 2026-2027، وذلك للطلاب من حملة الشهادات الثانوية منذ العام 2011 ولغاية العام 2026، وملء شواغر للقبول بالجامعات الخاصة منذ العام 2026 وما قبل.
وتتيح مفاضلات ملء الشواغر الفرصة أمام الطلبة الذين لم يحالفهم القبول في المفاضلة العامة من خريجي هذا العام، ومن حملة الشهادات الثانوية القديمة، لمتابعة تحصيلهم العلمي.