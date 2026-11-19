الحسكة-سانا
استفاد 197 مزارعاً من المساعدات التي وزعها فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، خلال اليومين الماضيين في قرية الحريري بمنطقة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمساعدتهم على استثمار أراضيهم.
وأوضح رئيس فرع المنظمة خضر الظاهر، في تصريح لسانا اليوم الخميس، أن كل مستفيد حصل على 300 كيلوغرام من بذار القمح الجاهزة للزراعة، و250 كيلوغراماً من سماد اليوريا، و200 كيلوغرام من سماد الفوسفات.
ولفت الظاهر إلى أن المنحة تتضمن أيضاً مساعدة نقدية بقيمة 75 ألف ليرة سورية لكل مستفيد، من المقرر توزيعها خلال الأسبوع القادم، للمساهمة في تغطية تكاليف العمليات الزراعية، بما فيها الحراثة وتأمين المحروقات.
معايير اختيار المستفيدين
أشار الظاهر إلى أن اختيار المستفيدين جرى وفق معايير تراعي الأوضاع المعيشية للأسر، ولا سيما الأسر ذات معدلات الإعالة المرتفعة، والأسر التي تعيلها نساء وتضم أطفالاً دون سن 18 عاماً، إضافة إلى الأسر التي يوجد بين أفرادها أشخاص من ذوي الإعاقة.
وبيّن أن المساعدات تهدف إلى تعزيز سبل العيش ودعم المجتمعات الزراعية، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، بما يمكّن المزارعين من مواصلة أنشطتهم الزراعية ومواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية.
ويأتي الدعم في ظل الصعوبات التي يواجهها القطاع الزراعي، ولا سيما ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، من بذار وأسمدة ومحروقات.