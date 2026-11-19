الحسكة-سانا‏

استفاد 197 مزارعاً من المساعدات التي وزعها فرع منظمة الهلال الأحمر العربي ‏السوري، خلال اليومين الماضيين في قرية الحريري بمنطقة الشدادي في ريف الحسكة ‏الجنوبي، بدعم من اللجنة الدولية ‏للصليب الأحمر، لمساعدتهم على استثمار أراضيهم.‏

وأوضح رئيس فرع المنظمة خضر الظاهر، في تصريح لسانا اليوم الخميس، أن كل ‏مستفيد حصل على 300 كيلوغرام من بذار القمح الجاهزة للزراعة، و250 كيلوغراماً من ‏سماد اليوريا، و200 كيلوغرام من سماد الفوسفات.‏

ولفت الظاهر إلى أن المنحة تتضمن أيضاً مساعدة نقدية بقيمة 75 ألف ليرة سورية ‏لكل مستفيد، من المقرر توزيعها خلال الأسبوع القادم، للمساهمة في تغطية تكاليف ‏العمليات الزراعية، بما فيها الحراثة وتأمين المحروقات.‏

معايير اختيار المستفيدين

أشار الظاهر إلى أن اختيار المستفيدين جرى وفق معايير تراعي الأوضاع المعيشية ‏للأسر، ولا سيما الأسر ذات معدلات الإعالة المرتفعة، والأسر التي تعيلها نساء وتضم ‏أطفالاً دون سن 18 عاماً، إضافة إلى الأسر التي يوجد بين أفرادها أشخاص من ذوي ‏الإعاقة.‏

وبيّن أن المساعدات تهدف إلى تعزيز سبل العيش ودعم المجتمعات الزراعية، من خلال ‏توفير مستلزمات الإنتاج، بما يمكّن المزارعين من مواصلة أنشطتهم الزراعية ومواجهة ‏التحديات الاقتصادية والمعيشية.‏

ويأتي الدعم في ظل الصعوبات التي يواجهها القطاع الزراعي، ولا سيما ارتفاع تكاليف ‏مستلزمات الإنتاج، من بذار وأسمدة ومحروقات.‏